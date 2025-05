Lazio-Juventus infinita, nuove polemiche: “Gol da annullare, fallo netto”

Il match dell’Olimpico continua a calamitare non poche scintille. La rete siglata da Vecino ha letteralmente infuocato gli animi

Equilibrata e tesissima, giocata moltissimo sul filo dei nervi vista l’importanza della posta in gioco, Lazio-Juve si sta prendendo ancora le luci della ribalta. Sicuramente non per il gioco espresso dalle due squadre – piuttosto contratte nel corso di tutta la gara – ma soprattutto per le polemiche arbitrali che hanno contribuito ad accendere un match piuttosto fisico.

Riuscendo a sfruttare la superiorità numerica arrivata per l’espulsione di Kalulu, la Lazio ha poi timbrato la rete del pareggio grazie alla rete di Vecino che, tutto solo, si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, depositando in rete un pallone vagante nel cuore dell’area di rigore dopo la sponda aerea di Zaccagni. L’azione dell’1-1 – come sempre avviene in questo genere di situazioni – è stata poi rivista al VAR. Un silente check utile a capire soprattutto la posizione di Vecino, tenuto in gioco dal piede di Renato Veiga.

Contestualmente, il VAR di Lissone ha giudicato non punibile l’intervento di Zaccagni che con le ‘cattive’ riesce ad eludere la marcatura di Gatti, sbilanciando il difensore della Juventus quel tanto che basta per impedire al centrare di Tudor di colpire il pallone.

Lazio-Juventus, il contatto Gatti-Zaccagni scatena i social: “Pari biancoceleste irregolare”

Un contatto – quello tra Zaccagni e Gatti – che sta alimentando non poche polemiche. Non sono pochi, infatti, i tifosi della Juventus che si sarebbero auspicati il fischio di Massa, ravvisando tutte le premesse per una punizione a favore. Ecco una rapida carrellata a riguardo:

Non hai detto tutto. Il pari della Lazio è irregolare perché c’è un fallo clamoroso di Zaccagni su Gatti. E nessuno lo dice. Almeno noi tifosi della Juve rileviamolo. — Riccardo (@masangui71) May 10, 2025

Assurdo il fallo su Gatti (di Zaccagni) non ravisato sul gol del pari. — jimmy (@jimmy_warsall) May 10, 2025

Non c’è nulla lo dici che non ha mai giocato, a quella velocità basta poco per spostare il giocatore e fargli perdere la posizione. Cosa evidentissima a velocità normale e non coi replay che vanno ai 2 all’ora. Questo è fallo o la prendeva Gatti di testa — fabrizio (@leonida636) May 10, 2025

Hai ragione, espulsione assurda di Kalulu decisiva, così come il fallo su Gatti di Zaccagni che era in fuorigioco prima del gol di Vecino. — Mikypintu (@Mikypintu1) May 10, 2025

Per non parlare del gol Lazio. Fallo incredibile di Zaccagni su Gatti non rilevato. — Riccardo (@masangui71) May 10, 2025

Questo è l’ennesima volta che capita

La cosa assurda è che si sono focalizzati sul fuorigioco invece del fallo netto

…poi discutiamo anche sul fatto che Gatti avrebbe dovuto darlo presente all’arbitro e invece è stato zitto (serviva a niente) — Carletto (@ramonraul76) May 10, 2025

No Gatti non salta a vuoto ma lo spinge Zaccagni da dietro facendo fallo ma ovviamente non è stato visto — Giampiero Aime (@giampieroaime) May 10, 2025

Eh no oggi no mi spiace, perché con tutti i suoi difetti oggi la juve ha tenuto e meritava. 7 minuti di recupero, fallo su Gatti che solo ai tifosi da Bar non sembra fallo — fabrizio (@leonida636) May 10, 2025

Ad ogni modo, va ricordato che in questo genere di situazioni è sempre e solo l’arbitro a dover giudicare l’intensità del contatto: il VAR non può intervenire.