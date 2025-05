Juventus, addio Douglas Luiz: arriva il sostituto dal Belgio

La Juventus è pronta a preparare l’assalto decisivo al sostituto di Douglas Luiz. Una nuova mossa decisiva a centrocampo: arriva lo svizzero dal Belgio

Juventus, la decisione del ds Giuntoli: il nuovo centrocampista

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Douglas Luiz è ormai ai saluti con la Juventus. Nei radar alla Continassa è sbucato fuori il profilo del centrocampista svizzero del Bruges, Ardon Jashari, pronto a compiere il definitivo salto di qualità. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: ecco la nuova decisione in ottica futura.

La sua famiglia è originaria della Macedonia del Nord, ma è diventato subito protagonista con la Nazionale svizzera. Un mediano moderno capace di andare a pressare in avanti per ricoprire ogni zona di campo: la Juventus è pronta a sferrare l’assalto vincente in ottica futura. Inizialmente è stato protagonista come trequartista, ma col passare degli anni è stato spostato davanti alla difesa grazie alla sua capacità di recuperare palloni in ogni zona di campo. Gioca la palla rapidamente, a due tocchi al massimo, ed è sempre stato molto preciso nei passaggi. Un profilo davvero interessante per il classe 2002 svizzero.

