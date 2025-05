Juve: addio Yildiz, l’erede arriva dalla Francia

Senza Champions League il turco sembra essere davvero vicino a lasciare i bianconeri e il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Ligue 1

La Juventus si divide tra campo e calciomercato. I bianconeri hanno la necessità di andare a rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico per alzare ancora di più il livello. Non è un compito semplice considerato i diversi rinforzi da fare e molto dipenderà anche da come terminerà il campionato. Con il quarto posto, in molti resteranno. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, la situazione è destinata a cambiare e tra i possibili sacrificati potrebbe esserci anche Yildiz.

Secondo le informazioni di Caught Offside, la Juventus sarebbe sulle tracce di un altro talentino a livello europeo e lui è un profilo che potrebbe davvero essere utile ai bianconeri in caso di partenza di Yildiz nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e sono in corso le valutazioni del caso. L’addio del turco potrebbe rappresentare la giusta occasione per chiudere una operazione simile.

Calciomercato Juventus: occhi in Ligue 1, Giuntoli pensa ad un talento belga

Giuntoli è un direttore sportivo che da tempo punta sui giovani e la Juventus in questo anno gli ha consentito di fare un lavoro importante anche in chiave Under 23. Per il momento non si sta guardando molto al prossimo futuro visto che c’è un quarto posto da conquistare. Subito dopo si ragionerà su come andare a rinforzare la rosa. E c’è un giocatore che piace da tempo ai bianconeri e potrebbe balzare in pole position in caso di partenza di Yildiz.

Secondo le informazioni di Caught Offside, la Juventus sarebbe sulle tracce di Malick Fofana. Il talento belga classe 2005 si sta mettendo in mostra con il Lione e il club francese vorrebbe circa 50 milioni di euro per lasciarlo partire nel prossimo calciomercato estivo. Una cifra molto importante e per questo motivo si pensa ad un affondo solo in caso di partenza di Yildiz.

Sul giovane giocatore ci sono diverse squadre inglesi e per la Juventus non sarà affatto semplice andare a prendere Fofana durante il calciomercato estivo. Ma i bianconeri ci pensano e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

