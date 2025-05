Clima bollente, la vittoria non basta: esonero e ribaltone in dirigenza

Il successo nell’ultima partita di campionato non basta: i tifosi di casa esplodono in curva e contestato duramente allenatore e società durante il match

Non c’è pace per il Palermo, malgrado la vittoria del ‘Barbera’ contro il Frosinone che ha certificato la matematica qualificazione ai playoff di Serie B.

Il solito Brunori lancia i rosanero, al momento settimi in classifica a una giornata dal termine del campionato e che disputerebbero i quarti dei playoff fuori casa. Nell’ultimo turno contro la Carrarese, il Palermo punta a scavalcare il Catanzaro e quindi disputare in casa la prima partita dei playoff promozione.

Il clima però al ‘Barbera’ è bollente, con i tifosi rosanero che hanno duramente contestato l’allenatore e la dirigenza dopo le due sconfitta consecutive contro Sudtirol e Cesena, che aveva complicato ulteriormente il percorso della squadra verso l’accesso ai playoff.

Palermo, dura contestazione al ‘Barbera’ contro Dionisi e la società

Una stagione finora complicata per il Palermo, che a inizio campionato puntava alla promozione diretta nella massima categoria. I rosanero invece hanno vissuto un torneo piuttosto tribolato e rischiato anche di non centrare i playoff promozione, obiettivo minimo ai nastri di partenza del campionato di Serie B. Sotto accusa società e dirigenza, con la proprietà del City Group che in corso d’opera si è affidata a un Ds di esperienza come Osti.

Nel mirino della curva e gli ultras del Palermo c’è anche Alessio Dionisi, che nel corso della stagione è stato sempre confermato dal club malgrado i risultati poco soddisfacenti e sotto le attese nel corso del campionato. “Ancora 180 minuti di agonia, poi chi ha fallito deve andare via“, lo striscione esposto dai gruppi organizzati della tifoseria palermitana prima del fischio d’inizio della sfida contro il Frosinone.

In curva venivano esposte anche le gigantografie di Dionisi e dell’Ad Gardini, barrate con una X dai tifosi rosanero. Clima quindi bollente in casa Palermo in attesa dell’ultimo match casalingo con la Carrarese e dei playoff, con i sostenitori della squadra siciliani che chiedono l’esonero di Dionisi e dei vertici dirigenziali.