Calendario e corsa Champions, si accende la polemica: “Così è indecoroso”

La programmazione delle ultime giornate del campionato di Serie A fa discutere tifosi e addetti ai lavori

Il Bologna potrebbe dire addio alla Champions League dopo il tonfo del Meazza contro il Milan, in attesa dello scontro diretto di questo pomeriggio tra Lazio e Juventus.

Ai felsinei di Italiano non basta il guizzo del solito Orsolini, con la rimonta del ‘Diavolo’ certificata dalla doppietta di Gimenez e dal sigillo del solito Pulisic. Le due squadre si ritroveranno mercoledì prossimo all’Olimpico per la finalissima di Coppa Italia, con il Bologna che intanto vede crollare le possibilità di qualificazione alla prossima Champions.

Gli emiliani restano a -1 in classifica dal terzetto al quarto posto composto da Juve, Lazio e Roma, in attesa dello scontro diretto dell’Olimpico tra i bianconeri e i biancocelesti e del match dei giallorossi sul campo dell’Atalanta. Lotta Champions più agguerrita che mai e incerta fino all’ultima giornata di campionato.

Champions League, il calendario fa discutere: “La Roma in campo tre giorni dopo”

Nelle prossime due giornate le squadre in lotta per il piazzamento in Champions League giocheranno tutte allo stesso orario e il calendario di Serie A ha generato diverse polemiche nelle ultime ore.

Specialmente il turno di scena in questo weekend, con Milan e Bologna che in vista della finale di Coppa Italia hanno anticipato a venerdì sera la sfida di San Siro. Lo scontro diretto tra Lazio e Juventus si disputerà questo pomeriggio alle 18 all’Olimpico, mentre chiuderà il palinsesto il posticipo di lunedì sera a Bergamo tra Atalanta e Roma.

I giallorossi di Ranieri scenderanno in campo quindi per ultimi nella corsa Champions, a due giorni dal big match tra Lazio e Juve e addirittura tre giorni dopo Milan-Bologna. Incastro che ha sollevato più di qualche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori, compreso Graziano Campi: “Atalanta-Lecce non si poteva rinviare. Però ci troviamo che Bologna, Juve e Lazio giocano 72/48 ore prima di Atalanta-Roma, con una corsa Champions punto a punto. Indecoroso“, la critica arrivata via social da parte del giornalista che ha acceso la polemica in attesa degli impegni delle altre contendenti al quarto posto che vale l’accesso in Champions League.