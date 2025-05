PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 3-1: Gimenez torna bomber. Chukwueze decisivo, disastro Felix

Voti, top e flop del match del Marassi, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i rossoblu

Dopo un primo tempo povero di emozioni, Milan-Bologna si accende nella ripresa. Ad infiammare la sfida è così Riccardo Orsolini, che trova uno splendido gol dei suoi. A questo punto, Sergio Conceicao decide di passare alla difesa a quattro, affidandosi a Santi Gimenz, che trova subito il pareggio. Poi ci pensa il solito Christian Pulisic a portare il Milan avanti. Nel recupero il tris ancora del messicano.

Ecco i voti:

Maignan 6

Tomori s.v. – Dal 14′ Thiaw 5

Gabbia 6

Pavlovic 4,5 – Dal 65′ Walker 6

Jimenez 5,5 – Dal 65′ Chukwueze 7

Loftus-Cheek 5,5 – Dal 77′ Musah s.v.

Reijnders 6

Hernández 6

Pulisic 7

FĂ©lix 4,5

Jović 5,5 – Dal 65′ Gimenez 7,5

All. Conceicao 6,5

BOLOGNA

Skorupski 5,5

De Silvestri 5

Beukema 5

Erlić 5,5 – Dal 30′ Lucumi 5,5

Lykogiannis 5,5

Moro 5,5 – Dall’80’ El Azzouzi s.v.

Freuler 6

Orsolini 7 – Dal 61′ Cambiaghi 5,5

Pobega 5,5 – Dal 61′ Aebischer 6

DomĂ­nguez 6,5

Dallinga 5 – Dal 61′ Castro 6

All. Italiano 5

Marinelli 5

I top e i flop dei rossoneri contro i rossoblu

Tra le file rossonere il peggiore è certamente João Félix, che sbaglia davvero tutto. Male ancora una volta Pavlovic, colpevole in occasione della rete del Bologna. Il migliore è Gimenez, che cambia la partita insieme a Chukwueze. Bene ovviamente Orsolini e Pulisic.

TOP GIMENEZ 7,5 – Ce la sta mettendo proprio tutta per convincere Sergio Conceicao a consegnargli una maglia da titolare nella finale di Coppa Italia. Anche stasera entra col piglio giusto, cambiando di fatto la partita. Trova la rete del pareggio e poi va ancora a segno, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La doppietta arriva comunque in pieno recupero. Ritrovato.

FLOP JOAO FELIX 4,5 – Primo tempo al piccolo trotto per il portoghese, che sparisce tra le maglie bianche del Bologna. Nel corso della ripresa, invece, ha sui piedi i palloni per permettere al Milan di segnare: nella prima circostanza non serve i compagni, nella seconda spara altissimo da ottima posizione. Anche nel finale sbaglia un altro passaggio facile, con cui avrebbe mandato in porta Gimenez. La sua avventura al Diavolo è destinata a finire. Nessuno lo rimpiangerĂ .

Tabellino di Milan-Bologna

Milan-Bologna 3-1

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernández; Pulisic, Félix; Jović. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw, Walker; Musah; Abraham, Camarda, Chukwueze, Gimenez. All.: Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlić, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Pobega, Domínguez; Dallinga. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Casale, Lucumí, Miranda; Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson; Cambiaghi, Castro. All.: Italiano.

GOL: 50′ Orsolini (B), 73′ Gimenez (M), 79′ Pulisic (M), 92′ Gimenez (M)

Ammoniti: LucumĂ­ (B), Loftus-Cheek (M), JoĂŁo FĂ©lix (M)

Espulsi:

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

NOTE: Sono tre i minuti di recupero nel primo tempo per via degli infortuni di Tomori e Lucumi. Nella ripresa, invece, sono stati quattro. Gli spettatori 71.076