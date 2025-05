Milan, disastro totale: “Cedetelo subito”

In casa rossonera ha deluso sotto tutte le aspettative: chiesta la cessione immediata

Arrivato a gennaio, il suo esordio aveva lasciato tutti di stucco, con grandi giocate e persino con un gol. Da allora, però, si ha la sensazione che quella prestazione sia stata un unico raggio di sole in tanti mesi di nubi.

Anche contro il Bologna gli errori da parte di Joao Felix sono stati tanti. Il portoghese, nel match di San Siro, è stato uno dei peggiori in campo, sicuramente il peggiore tra le fila del Milan, rimediando anche un 4.5 nelle nostre pagelle. Per l’ex Benfica una nuova, ennesima, prestazione deludente. E nel corso della stagione iniziano a diventare un po’ troppe.

Milan, Joao Felix delude ancora: bocciato da tutti

Una prova che ha spazientito anche tanti tifosi rossoneri, dall’Italia e non solo, che hanno manifestato su X tutto il loro disappunto per la prova dell’attaccante portoghese. C’è chi invita a contattare il Chelsea per terminare il prestito in anticipo rispetto alla naturale scadenza, c’è chi invece sottolinea se il giocatore “sia del mestiere” e chi ancora come sia invece adatto per altri campionati: “Roba da Turchia, forse neanche”.

Joao Felix è roba da Turchia. E forse neanche — Luchino (@luchino_saltato) May 9, 2025

TERMINATE THE LOAN OF JOAO FELIX. My God, whwt an awful player he is. — Mirzaa (@MirzaOmanovic1) May 9, 2025

joao felix can’t be a real player — Inside Milan (@_InsideMilan) May 9, 2025

Ma Joao Felix è del mestiere? — 3 finali da non perdere ma co aa cattiveria (5W2D) (@ASREpidemic) May 9, 2025

Joao Felix lo vedrei bene nella Kings League — Mario Homer (@homer_mario) May 9, 2025

Giudizi impietosi dunque nei confronti del numero 79 rossonero, che nel match d’esordio contro la Roma in Coppa Italia aveva brillato in maniera incredibile trovando anche la rete, ma che nel resto della sua esperienza sta fino ad ora collezionando soprattutto brutte prestazioni. Ora il portoghese ha tre gare per rilanciarsi e cercare di lasciare la sua firma in questo finale di stagione.