La Juve resta senza centravanti: fumata bianca da 170 milioni

In estate si divideranno le strade tra la Juventus e Vlahovic: la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di un nuovo bomber, ma la strada per il sogno di Giuntoli si complica

Non è un mistero: la Juventus è a caccia di un centravanti di grido per la prossima stagione, considerando la sempre più probabile partenza in attacco di Dusan Vlahovic.

Le strade con il bomber serbo sono destinate a separarsi in estate, visto che il rinnovo contrattuale rimane in alto mare e ormai da escludere. La Juve non vuole perdere l’ex Fiorentina senza incassare e sta cercando una soluzione per cederlo al miglior offerente. Vlahovic tra un anno rischia di liberarsi a parametro zero e la ‘Vecchia Signora’ per non registrare una minusvalenza deve piazzarlo a una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

L’attaccante classe 2000, pronto a tornare a disposizione nello scontro Champions di sabato contro la Lazio, ha diversi estimatori in Premier League, deve spicca in particolare l’Arsenal. Occhio inoltre alle piste turche e arabe, mentre anche il Barcellona ha effettuato un sondaggio nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, si complica il sogno Osimhen: parte l’assalto dall’Arabia Saudita

Vlahovic quindi è destinato all’addio e a ruota potrebbe seguirlo anche Milik, fuori causa per tutta la stagione tra operazioni al ginocchio e nuovi problemi nella fase di recupero.

Serve necessariamente un centravanti alla Juventus e il preferito nella lista di Cristiano Giuntoli rimane Victor Osimhen, che ha una clausola per l’estero da 75 milioni di euro. L’eventuale trattativa con il Napoli non si preannuncia delle più agevoli, con il patron azzurro De Laurentiis che alzerebbe ulteriormente il prezzo del nigeriano. Senza considerare inoltre il forte pressing dall’Arabia Saudita, dove l’Al-Hilal punterebbe forte su Osimhen.

I sauditi sarebbero pronti a ricoprire d’oro l’attuale attaccante del Galatasaray, mettendo sul piatto in triennale da almeno 30 milioni di euro all’anno. Un assegno praticamente a tripla cifra per convincere ‘Osi’ a sbarcare in Arabia, oltre ovviamente a versare la clausola al Napoli. Un’operazione da circa 170 milioni e che potrebbe tagliare fuori la Juve dalla corsa al sogno Osimhen.