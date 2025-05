Juventus, pagano la clausola: via libera per l’erede di Vlahovic

Juve a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione: l’intreccio che favorisce la ‘Vecchia Signora’

Il Manchester United vuole certificare l’accesso alla finale di Europa League nella semifinale di ritorno di questa sera contro l’Athletic Bilbao.

La squadra di Amorim è a un passo dalla qualificazione per la finalissima dopo il roboante 3-0 dell’andata in terra basca. Intanto i ‘Red Devils’ pensano anche al mercato, specialmente a un centravanti per la prossima stagione. Il sogno di chiama Gyokeres, ma non sarà affatto facile arrivare alla bocca di fuoco dello Sporting Club Portugal.

In alternativa nella lista dello United figura Osimhen, che piace anche alla Juventus per il dopo Vlahovic. Proprio il serbo è un altro profilo monitorato dal sodalizio di Manchester, che in Serie A inoltre ha messo gli occhi su Moise Kean. L’ex bianconero sta facendo molto bene alla Fiorentina e ha attirato l’interesse delle big della Premier League.

Calciomercato Juventus, Kean libera Hojlund per l’attacco

Kean non è riuscito a guidare la Fiorentina verso la remuntada nel ritorno delle semifinale di Conference contro il Betis.

Intanto il Manchester United lo ha inserito nella lista dei papabili per l’attacco e starebbe pianificando l’assalto in estate come rimbalza dalla stampa d’Oltremanica. I ‘Red Devils’ sarebbero pronti a pagare la clausola di rescissione da 52 milioni di euro, attivabile nella prima metà di luglio. La Fiorentina però non vorrebbe privarsi dell’attaccante della Nazionale e pensa a un nuovo accordo contrattuale.

Juventus, Hojlund nella lista di Giuntoli con l’addio di Vlahovic

Kean potrebbe essere comunque tentato da una nuova esperienza in Premier dopo la parentesi all’Everton e un suo eventuale approdo al Manchester United favorirebbe indirettamente la Juventus, sua ex squadra. Il bomber di Vercelli libererebbe infatti Hojlund, uno degli obiettivi caldi alla Continassa per rimpiazzare Vlahovic la prossima estate.

La Juve per il danese ex Atalanta punta a una formula in prestito con diritto o obbligo di riscatto e il possibile sbarco di Kean a Manchester potrebbe agevolare la trattativa. La scorsa estate la Fiorentina ha versato circa 18 milioni di euro complessivi per assicurarsi dalla Juve il cartellino del classe 2000, che ha un contratto fino al 2029 con la società viola.