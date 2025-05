Conte torna alla Juventus: “Ha già parlato con un giocatore bianconero”

Il tecnico, in lotta per lo scudetto con il Napoli, sempre al centro delle voci di mercato che lo accostano verso il ritorno a Torino

Impazzano i rumors sul futuro di Antonio Conte, con il diretto interessato che ovviamente dribbla l’argomento in pubblico e durante le interviste pre e post partita.

Al momento nella testa di Conte c’è solo il Napoli e la corsa scudetto, con i partenopei sempre più vicini al sogno tricolore. Mancano tre giornate al termine del campionato e al Napoli basterebbero due vittorie e un pareggio per la matematica certezza del titolo, considerando il +3 in classifica nel duello con l’Inter.

Nella prossima giornata Lukaku e compagni incroceranno il Genoa in casa, prima delle ultime due sfide a Parma e nuovamente al ‘Maradona’ contro il Cagliari. Una cavalcata entusiasmante quella del Napoli, con il nuovo sorpasso sull’Inter materializzatosi due settimane fa dopo il successo sul Torino e la contemporanea sconfitta dei nerazzurri di Inzaghi a San Siro con la Roma.

Panchina Juventus, arriva la bomba: Conte ha parlato con Bremer

Per il momento la società e lo stesso Conte hanno posticipato l’incontro per parlare del futuro, concentrandosi soltanto nel chiudere il discorso scudetto per la vittoria finale in campionato.

L’ex Ct della Nazionale ha un contratto fino al 2027 e vorrebbe maggiori garanzie dal patron partenopeo sulla competitività della squadra nella prossima stagione, dove il Napoli tornerà a giocare la Champions League. De Bruyne, in scadenza con il Manchester City, potrebbe essere uno dei colpi di spicco in grado di convincere Conte a proseguire il matrimonio con gli azzurri, con il tecnico salentino che comunque viene accostato a più riprese anche ad altre squadre e in particolare verso un ritorno alla Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ pensa al suo ex allenatore e capitano per rilanciarsi, con Fabio Bergomi che sgancia la ‘bomba’ sul futuro dell’attuale mister del Napoli: “Ci sarebbero già stati dei dialoghi tra Conte e alcuni giocatori della Juve. Uno di questi sarebbe Bremer“, ha svelato Bergomi intervenendo a ‘Controcalcio’.

Lo stesso Bergomi qualche settimana fa aveva rivelato sul destino di Conte: “Le mie fonti mi dicono che al 100% lascerà il Napoli a fine stagione”.