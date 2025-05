Calciomercato, svolta Donnarumma: la data, annuncio da Milano

Gianluigi Donnarumma vuole vederci chiaro in vista del suo futuro. Spunta la data decisiva per conoscere tutta la verità, l’annuncio importante da Milano

Il portiere del Psg e della Nazionale italiana cercherà così di rilassarsi per un po’ prima di scendere in finale per la finale di Champions League. Ecco la nuova decisione in ottica futura: spunta la data cerchiata in rosso.

Il PSG deve dire grazie anche a Gianluigi Donnarumma per aver raggiunto la finale di Champions League. Numerosi interventi da applausi per il portiere della Nazionale italiana, che è volato a Parigi dopo l’exploit con la maglia del Milan. Fin da giovanissimo si è fatto rispettare in Serie A per poi vivere notti magiche nella massima competizione europea. La sua volontà farà la differenza, ma spunta così la data cerchiata:

Calciomercato, la verità sul futuro di Donnarumma: la nuova data

Spesso è stato criticato per diversi errori negli ultimi anni al PSG, ma si è ripreso tutto con gli interessi. Spunta la nuova data decisiva per conoscere il suo futuro: ecco la verità, il nuovo annuncio da Milano.

Come svelato da SportMediaset, Gianluigi Donnarumma è tornato ad essere apprezzato per le sue prodigiose parate in Champions League con il PSG. Al momento non è ancora arrivato il suo rinnovo contrattuale, ma tutto si deciderà dopo la finale della massima competizione contro l’Inter. Il portiere italiano è stato accostato anche ai nerazzurri nei mesi scorsi, ma al momento non arriverà la rottura con il club parigino anche dopo le dichiarazioni dello stesso Donnarumma.

La sua volontà è quella di proseguire la sua avventura con il PSG, ma occhio alle sorprese dell’ultim’ora. Il portiere, originario di Castellammare di Stabia, cercherà di alzare un nuovo trofeo dopo l’Europeo vinto con l’Italia e dopo i diversi campionati e coppe collezionate con il club parigino. Una nuova voglia di ripartire più forte di prima lasciandosi indietro le critiche del passato da parte dei tifosi.

Donnarumma ha vissuto momenti terribili anche al Milan dopo il suo addio: partito a parametro zero, fu criticato aspramente per la sua scelta di lasciare la squadra che l’ha allevato al Vismara per tanti anni. Col passare degli anni, è diventato più affidabile tra i pali migliorando anche con la costruzione del basso. Juventus ed Inter continuano a fiutare sempre l’affare: occhio ai colpi di scena.