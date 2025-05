Calciomercato, affare Bijol: svolta in Serie A

Il calciomercato continua a regalare i primi colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo affare in Serie A: ecco l’intreccio decisivo

Bijol è diventato in poco tempo un difensore affidabile in Serie A. Il centrale sloveno dell’Udinese è pronto per sposare un nuovo progetto interessante della big italiana: ecco la mossa a sorpresa in ottica futura.

Il difensore sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, non vede l’ora di essere decisivo in Serie A per compiere il definitivo salto di qualità. Ecco la nuova destinazione in Serie A dopo che è stato accostato anche a Napoli e Juventus. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile circa il suo futuro: conosciamo subito i dettagli dell’operazione. Saranno ore decisive per chiudere subito la trattativa di calciomercato: ecco la nuova idea nel campionato italiano.

Calciomercato, Bijol firma in Serie A: c’è l’intreccio decisivo

Saranno settimane intense per programmare la prossima stagione. Ecco la decisione definitiva per trovare subito la destinazione ottimale per le sue caratteristiche. Il possibile affare in ottica futura: ecco la verità.

Come svelato dal portale, transferfeed, la Roma è pronta ad allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Ecco la mossa a sorpresa per il centrale dell’Udinese, Jaka Bijol, già accostato nella scorsa estate ai giallorossi. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: spunta l’affare decisivo in Serie A.

Nelle ultime stagioni il suo rendimento è cresciuto a dismisura: spunta il nuovo affare suggestivo in ottica futura. Un momento decisivo per essere protagonista anche in coppe europee: la Roma spera di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

La dirigenza giallorossa non vede l’ora di chiudere i prossimi affari per rinforzare il reparto difensivo. Una nuova mossa di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: tutto può cambiare in vista del suo futuro. L’Udinese resta sempre una bottega cara da anni: l’Inter lo avrebbe voluto già in passato così come la Roma, ma alla fine ha continuato la sua avventura in maglia bianconera.

Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe sbloccarsi rapidamente per conoscere così la sua prossima destinazione in Serie A. Il centrale sloveno è voglioso di nuovi stimoli per mettere la sua qualità ed esperienza al servizio della squadra. In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, la Roma continua a monitorare attentamente nuovi affari.