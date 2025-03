Movsesyan: “Ecco chi vuole Bijol”. Poi ‘consiglia’ Kislyak e Rayan Lucas | ESCLUSIVO

L’ex Ds del Cska Mosca in esclusiva a Calciomercato.it: “Tornerò in Italia ad aprile. Vi spiego le differenze con il calcio russo”

Calciomercato.it ha intervistato Andrey Movsesyan, ex bomber armeno per dodici anni al CSKA Mosca. Come Direttore sportivo e, ancor prima, come responsabile dello scouting. Il 49enne ha scoperto diversi calciatori importanti, da Golovin fino a Becao e Jaka Bijol, passato e presente della Serie A. Nei giorni scorsi Movsesyan è stato in Italia per far visita a diversi club italiani.

– Cosa speri di apprendere da questi incontri?

“Sto esplorando il mercato italiano. Devo conoscere le caratteristiche e comprendere le principali direzioni di lavoro. Tornerò ad aprile”.

– Cosa amo di più del calcio italiano?

“Amo l’atmosfera. Il calcio in Italia circonda le persone, qualunque cosa facciano, ed è delizioso. Tutto gira intorno al pallone.

– Ci racconti in breve la tua doppia carriera? Giocatore e poi dirigente.

“Ho giocato con la Nazionale under 19-21 russa e con la Nazionale maggiore armena. Ho giocato in alcuni club della Russian Premier League, tra cui il CSKA. Dopo la mia carriera da giocatore ho continuato a lavorare come osservatore e nel 2020 ho diretto il dipartimento di scouting del CSKA.

– Da calciatore sei stato vicino a qualche club italiano?

“Mai. Ero un attaccante, ma purtroppo non segnavo molti gol”.

– Qual è il livello del calcio russo ora? E quali sono le differenze con i più importanti campionati europei?

“Il calcio russo ha mantenuto un buon livello. Ci sono giocatori forti come prima. Ma il mercato è troppo costoso a causa delle difficoltà con i trasferimenti in entrata. Per quanto riguarda le differenze, confrontando il campionato russo e i principali campionati europei posso sottolineare quanto segue: gioco prevalentemente offensivo in Europa; gioco più intenso in Europa; maggiore velocità decisionale in Europa; dominio di giocatori fisicamente forti e alti in Russia.

– Nella tua carriera da osservatore, hai scoperto diversi giocatori che hanno poi avuto una carriera importante. Uno di questi è Golovin, che è stato a lungo vicino alla Serie A. Secondo te, la sua carriera sarebbe stata migliore se fosse venuto in Italia?

“Ho iniziato a lavorare come osservatore nell’Accademia del CSKA nel 2012 e Alex è stato il mio primo giovane giocatore che ho ingaggiato. Mi è piaciuto subito e ho convinto i suoi genitori a far trasferire Alex al CSKA.

Il segreto del suo progresso di successo è stata la concentrazione sul calcio. I suoi primi cento desideri erano legati al calcio. Sono assolutamente certo che abbia fatto il passo giusto trasferendosi al Monaco. Oggi è pronto per il passo successivo, per una nuova sfida”.

– Poi c’è Becao, che hai portato in Russia. Come è andata quella trattativa?

“Il CSKA perse 12 giocatori nell’estate 2018 e abbiamo dovuto lavorare sodo per ottenere una nuova squadra. Rodrigo giocava nella prima squadra del Bahia non molto spesso, meno di 10 partite ma abbastanza per notarlo. Mi ha attratto con le sue abilità difensive. Questo è stato fondamentale per il difensore centrale nella Premier League russa.

Ha fermato qualsiasi giocatore: gira facilmente, ha un buon contrasto e reagisce bene ai cambi. Allo stesso tempo, giocava con la palla non così bene. L’abbiamo preso in prestito per un anno. Poi Becao è passato all’Udinese.

– Un’altra tua scoperta è stata Bijol, ora nel mirino dei grandi club. Secondo te, è pronto per giocare ai massimi livelli?

“L’acquistammo a 19 anni. Dopo un prestito di sei mesi all’Hannover, Jaka è tornato al CSKA e ha iniziato a giocare come difensore centrale. Bijol è diventato un giocatore importante della nazionale slovena e l’Udinese lo ha acquistato nel 2021. Lo sto seguendo, osservando il suo gioco. È completamente pronto per fare il salto. So che Jaka è nella rosa dei candidati dei club inglesi, che potrebbero provare a prenderlo l’estate prossima”.

– C’è un giocatore che prenderesti per un grande club o che, secondo te, farebbe molto bene in Serie A?

“Vorrei dare due opzioni. Opzione numero 1: posso consigliare di guardare Matvey Kislyak, il box to box del CSKA. Ha 19 anni ma guida già il gioco. L’ho messo in prima squadra e ho chiesto all’allenatore di farlo giocare il più possibile. Ha la stessa mentalità e le stesse prospettive di Golovin. Credo in Kislyak. È adatto alla Serie A.

Opzione numero 2: posso anche consigliare Rayan Lucas, il centrocampista difensivo del Flamengo. Ha 19 anni, è un giocatore più fisico di Kislyak, ma con lo stesso ruolo in campo. Anche lui è adatto alla Serie A”.