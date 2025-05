Le cessioni scuotono l’Inter dopo la finale: Lautaro e Dumfries sul mercato

Dopo Inter-Barcellona scuote l’animo dei tifosi la doppia notizia sulla cessione: Lautaro Martinez e Dumfries possono finire sul mercato.

L’Inter ha superato il turno della semifinale di Champions e per la seconda volta in tre stagioni conquista il pass per l’ultimo atto. La pirotecnica prestazione offerta al Montjuic e a San Siro ha permesso ai ragazzi Simone Inzaghi di inseguire quel sogno, sfiorato con il Manchester City nel 2023.

Tra i protagonisti assoluti della doppia sfida bisogna assolutamente menzionare Sommer, autore di super parate tra andata e ritorno, specialmente quella a Milano su un tiro a giro di Yamal. Difficile quanto bella.

Oltre allo svizzero, i complimenti vanno anche ad Acerbi, Bastoni e De Vrij. E tra tutti anche Lautaro Martinez e Dumfries. Il capitano ha stretto i denti dopo l’infortunio nella gara d’andata; l’esterno olandese è stato autore addirittura di una doppietta in Barcellona-Inter. Eppure, i due sono stati considerati come cedibili.

Inter, Lautaro Martinez e Dumfries nella lista dei cedibili

Nel consueto sondaggio di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale dei calciatori del doppio confronto di Champions League deve assolutamente trattenere l’Inter al termine della stagione. Insomma, l’incedibile di turno.

Tra le opzioni, Marcus Thuram, imprescindibile per Inzaghi, poi Lautaro Martinez e Dumfries. Secondo il 30,4% dei votanti, l’attaccante francese è da considerare l’uomo da blindare. Poco dietro Lautaro Martinez e Dumfries con il 28,3% di preferenze. Il capitano e l’esterno, dunque, sono da considerare pedine di cui l’Inter potrebbe fare anche a meno dalla prossima stagione.

Ma molto difficilmente la società nerazzurra si priverà del suo argentino. Martinez ha rinnovato di recente e resta legato a questi colori per ancora molto tempo. Per quanto riguarda l’olandese, il discorso potrebbe variare. Servirebbe una maxi offerta per lasciarlo partire. Sulle sue tracce possibili club dalla Premier League.

Solo il 13% pensa che nessuna delle tre opzioni sopra citate è da considerare incedibile. Infatti, come spesso accade nel calcio moderno, non esistono più calciatori legati ad un solo club. Il nome passa, la maglia resta. E di conseguenza, anche i tifosi pensano che di giocatori appartenenti ad una sola squadra siano sempre meno.