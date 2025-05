L’acquisto adesso è ufficiale: la Juventus sborsa 27 milioni

In attesa del fondamentale match contro la Lazio, è stata definita un’operazione a titolo definitivo in casa bianconera

Partita praticamente da dentro o fuori per la Juventus nell’anticipo di sabato pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio.

L’accesso alla prossima Champions League passa inevitabilmente dallo scontro in terra capitolina, con la ‘Vecchia Signora’ a pari punti in classifica al quarto posto proprio con i biancocelesti e la Roma. L’ex Tudor si ritroverà con diverse defezioni importanti e spera di recuperare almeno Vlahovic per il fondamentale incrocio contro l’undici di Baroni.

Assente ancora per squalifica Yildiz, mentre non ci saranno sicuramente causa infortunio Gatti, Koopmeiners, Cambiaso e Kelly. Emergenza soprattutto in difesa quindi per Tudor, che potrebbe confermare il baby Savona nel terzetto difensivo davanti Di Gregorio.

Calciomercato Juventus, Kelly è tutto bianconero: scattato l’obbligo

Come dicevamo nella lunga lista di assenti figura anche Lloyd Kelly, ko durante l’ultima sfida casalinga vinta contro il Monza a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia.

Il difensore inglese ha saltato la trasferta di Bologna e non ci sarà neanche sabato all’Olimpico con la Lazio. Tudor spera di riaverlo nelle ultime due gare di campionato con Udinese e Venezia, ma intanto arrivano nuovi aggiornamenti sul suo futuro in pianta stabile sotto la Mole. Di recente è infatti scattato l’obbligo per il cartellino di Kelly, che adesso è attutii gli effetti un calciatore della Juve.

Il 26enne mancino doveva raggiungere un numero minimo di presenze per la permanenza definitiva in maglia bianconera, circostanza che si è quindi già verificata dopo le ultime partite di Serie A.

Juventus, le cifre dell’operazione Kelly

Kelly era stato prelevato dal Newcastle in prestito oneroso per 3 milioni nel mercato di gennaio, con obbligo di riscatto fissato a 14,5 milioni. L’operazione complessiva recita di un assegno da 17,5 milioni di euro, a cui in futuro potrebbero aggiungersi per un massimo di 6,5 milioni di bonus.

Insieme agli oneri accessori si arriva a un totale di circa 27 milioni di euro, spesa per il momento non corroborata dalla prestazioni in campo di Kelly. L’inglese non sta convincendo in questi primi mesi alla Continassa e in bianconero ha finora collezionato 13 presenze tra campionato e coppe. Kelly ha firmato un contratto fino al giugno 2029 con la Juventus, con un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione più bonus.