Juve: l’Arsenal lo scarica, blitz di Giuntoli e scippo al Milan

I bianconeri potrebbero decidere di andare a prendere un calciatore dagli inglesi. Il contratto in scadenza nel 2026 facilita l’affare

La Juventus lavora al futuro. Le ultime tre partite costringono i bianconeri a vincere se vogliono conquistare il quarto posto. Questo non ferma Giuntoli e il suo staff. Il direttore sportivo è finito nel mirino dei vertici della Vecchia Signora per gli errori commessi in passato e quindi non può permettersi di sbagliare. Sono diversi i profili vagliati dalla società e nelle ultime ore è uscito un nome assolutamente nuovo.

Secondo quanto riferito da Konur, la Juventus è alla finestra per un giocatore dell’Arsenal. I Gunners vorrebbero rinnovare il contratto in scadenza nel 2026, ma ancora questo non è avvenuto. In caso di un mancato prolungamento, l’unica soluzione è quella di una cessione e i bianconeri potrebbero approfittarne chiudendo l’affare con un prezzo inferiore rispetto al solito. Vedremo se Giuntoli riuscirà a chiudere questa operazione di calciomercato andando ad anticipare squadre come Milan e Napoli.

Calciomercato Juventus: non rinnova con l’Arsenal, arriva in bianconero

La Juventus è pronta a rivoluzionare in parte la rosa. In questa stagione in molti non hanno assolutamente convinto e per loro il futuro in bianconero sembra essere molto remoto. Giuntoli si starebbe muovendo per individuare i sostituti e avrebbe messo nel mirino un calciatore dell’Arsenal sfruttando il contratto in scadenza nel 2026. Per il momento si è nel campo delle ipotesi anche perché i Gunners vorrebbero rinnovare.

Ma senza prolungamento Trossard potrebbe diventare il primo obiettivo di calciomercato della Juventus. Il classe 1994 in stagione ha messo referto 10 gol e 8 assist in 53 partite. Numeri importanti e che confermano le qualità del belga. Milan e Napoli ci pensano anche, ma i bianconeri sono pronti ad accelerare per chiudere una operazione importante e regalare il giocatore al futuro tecnico. Molto dipenderà da come termineranno le trattative con i Gunners.

L’Arsenal spinge per rinnovare e prolungare con Trossard. Questo significa che il calciatore è assolutamente per i londinesi, ma per il momento si è in stand-by. E la Juventus è pronta ad affondare il colpo nel prossimo calciomercato per andare a rinforzare la rosa con un giocatore di livello e di esperienza.

Il nome nuovo per la Juventus è quello di Trossard. L’esterno sinistro ha esperienza e potrebbe dare quel qualcosa in più a livello anche di esperienza.

Molto dipenderà anche da come si svilupperà il rinnovo con l’Arsenal. Ma la Juventus ha intenzione di affondare il colpo per andare a prendere nel prossimo calciomercato un giocatore come Trossard.