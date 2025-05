Inter, Inzaghi ai saluti: l’ex Juventus nuovo allenatore

L’Inter sta pensando sicuramente al presente ma anche al futuro ed in tal senso arriva un colpo di scena. Inzaghi potrebbe salutare ed al suo posto potrebbe arrivare proprio l’ex Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Dopo un periodo buio e difficile, i nerazzurri hanno ritrovato entusiasmo e benzina da inserire nelle gambe per farle raggiungere i giri necessari per raggiungere grandi traguardi. Nella doppia sfida contro il Barcellona l’Inter ha dimostrato una volta di più di essere una squadra di paura ed anche dal punto di vista fisico ed atletico sta recuperando e sta trovando la migliore condizione. In tal senso, l’orizzonte non consente distrazioni: occorre vincere le prossime tre in campionato per sperare in un passo falso del Napoli e poi puntare sulla finale di Champions League.

Nonostante una stagione comunque positiva ed entusiasmante, a prescindere da come si concluderà, non è assolutamente scontata la conferma in panchina da parte di Simone Inzaghi. Anche perché magari potrebbe essere lui stesso a sentire l’esigenza di provare una nuova esperienza per la panchina. In tal senso, nel caso in cui dovesse andar via allora per la panchina dell’Inter attenzione al nome dell’ex Juventus, che può essere una soluzione di estremo interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Inter, attenzione all’ex Juventus per la panchina: le ultime

Nel caso in cui l’ex Lazio dovesse sentire l’esigenza di andar via e di provare una nuova esperienza ed arrivano da questo punto di vista delle notizie non di poco conto. Per bocca di Paolo Paganini, giornalista di RAI Sport, in una intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb, il nome di Massimiliano Allegri è da tenere in considerazione sicuramente per il Napoli, visti i buoni rapporti che ci sono con Aurelio De Laurentiis, in caso di addio di Antonio Conte. Ma attenzione anche all’Inter.

A quanto pare, infatti, come sottolineato dal giornalista della RAI, potrebbe tornare di attualità anche per i nerazzurri in caso di addio di Simone Inzaghi visti gli ottimi rapporti che ci sono con il massimo dirigente interista Beppe Marotta. Si tratta di una pista che, visti i trascorsi a dir poco importanti e sentimentalmente forti con la maglia della Juventus, potrebbe seriamente non piacere ai tifosi dell’Inter, che ovviamente sperano in una permanenza dell’ex Lazio.

Da non dimenticare, per concludere, la pista Milan per Massimiliano Allegri, che insomma in questa estate potrebbe seriamente tornare sulla bocca di tutti per un ritorno di fiamma importante per la Serie A.