De Bruyne sta già cercando casa a Napoli: i dettagli dell’accordo

Sembrava essere una di quelle classiche indiscrezioni uscite fuori per far sognare i tifosi, ma invece qualcosa di reale esisterebbe.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe fare davvero sul serio per Kevin De Bruyne, anche perché nelle scorse ore è uscito fuori un retroscena che fa ben sperare in vista della buona riuscita dell’affare. Stando a questo, infatti, il campione belga sarebbe già alla ricerca di una casa nel capoluogo campano, a ulteriore conferma del fatto che le parti potrebbero arrivare ad un accordo prima di quanto effettivamente ci si potesse aspettare.

Per De Bruyne fino a qualche mese fa si parlava di MLS, ma la sensazione è che adesso il suo futuro possa essere invece in Serie A.

De Bruyne sta già cercando casa a Napoli

Al momento rimane un sogno, anche perché nonostante stiamo parlando di un’operazione a parametro zero, c’è comunque da convincere De Bruyne ad accettare uno stipendio da “comune mortale”. Al Manchester City il campione belga guadagna infatti la bellezza di 21 milioni di sterline l’anno, soldi che a Napoli, ma più in generale un po’ in tutta Europa, nessuno sarebbe in grado di garantirgli, fatte alcune eccezioni ovviamente.

La sensazione, però, è che attorno a quest’operazione aleggi cauta ma sorprendente positività, anche perché nella notte sarebbe stato svelato un retroscena che fa sognare soprattutto i tifosi partenopei. Ovviamente sarebbe tutto da confermare, ma chi ne ha parlato non è sicuramente l’ultimo arrivato sulla scena.

Stando infatti a quanto riportato nelle scorse ore sui propri profili social da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, lady De Bruyne nella scorsa settimana è stata segretamente in città per visitare un paio di appartamenti. La disponibilità sarebbe dunque totale, e chissà che in questa situazione non c’entri in qualche modo anche Dries Mertens, grande amico del campione del City oltre che leggenda del Napoli.

Svelati anche i dettagli dell’accordo Napoli-De Bruyne

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio per Kevin De Bruyne. Da semplice sogno quest’operazione potrebbe addirittura diventare realtà, come conferma la disponibilità totale di calciatore (e famiglia) al trasferimento in azzurro. Ovviamente la presenza in panchina di una figura come Antonio Conte potrebbe aver fatto tutta la differenza di questo mondo, ma anche il fatto che De Laurentiis sarebbe pronto ad andargli particolarmente incontro nelle richieste avrebbe fatto scattare qualcosa nel belga.

Aggiunge poi Pedullà sul proprio profilo X che Il Napoli sarebbe pronto ad offrire a Kevin De Bruyne un biennale con opzione per un terzo anno, da capire se a favore del club stesso o che si attiverebbe nel momento in cui il calciatore raggiungesse determinati tipi di obiettivi personali e di squadra. La situazione è in continuo evolversi, ma con una mossa del genere De Laurentiis ha dimostrato tutta la sua ambizione non solo ad Antonio Conte, ma anche a rivali e tifosi, che adesso sperano che questo scenario possa effettivamente concretizzarsi in vista della prossima stagione.