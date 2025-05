Calciomercato Juve: non solo Tonali, arriva anche lui

Sandro Tonali potrebbe non essere l’unico centrocampista che la Juventus farà nel prossimo calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino anche quello che è un obiettivo dichiarato del Milan, giocatore che è stato più volte vicino all’approdare in Serie A. Alla fine non se n’è mai fatto nulla, e chissà che questa non possa essere la volta buona, con la Juventus che sfrutterà una cessione per sbloccare questa complicata operazione in entrata.

Fare lui più Tonali garantirebbe alla Vecchia Signora un centrocampo di fuoco nella prossima stagione, ma guai a cantare vittoria troppo presto.

La Juventus non pensa solo a Tonali per la mediana

Sandro Tonali resta l’obiettivo numero uno della Juventus per la prossima estate di calciomercato. L’ex Milan non sarebbe però l’unico centrocampista che Cristiano Giuntoli starebbe monitorando, anche perché l’idea è quella di cambiare tanto in questo reparto dopo il rendimento poco esaltanti di alcuni giocatori.

Tra questi sicuramente Douglas Luiz, che con ogni probabilità svuoterà il suo armadietto della Continassa per lasciare spazio ad un sostituto, che non sarà Sandro Tonali ma un altro centrocampista che fra le altre cose seguirebbe anche il Milan. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che la lista di giocatori che la dirigenza bianconera starebbe valutando non si fermerebbe solo a questi due, ma la sensazione è che alla fine la strada intrapresa sia proprio questa, anche perché non c’è più bisogno di fare esperimenti.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, per andare a rinforzare la propria mediana la Juventus avrebbe messo gli occhi su Florentino, centrocampista classe 2000 del Benfica che in stagione tra Champions League, campionato, Taça de Portugal e Allianz Cup ha collezionato 40 presenze, 2 gol ed appena un assist.

25MLN per il nuovo compagno di Tonali

La Juventus è decisa a portare (finalmente) in Serie A Florentino dopo i diversi tentativi fatti nel corso degli anni da Lazio e Milan, su tutte. La Vecchia Signora si sarebbe convinta che il centrocampista del Benfica possa essere l’uomo giusto da affiancare, si spera, a Sandro Tonali e con il quale andare a sostituire Douglas Luiz, destinato a tornare in Premier League dopo appena un anno in bianconero.

Ed è proprio la cessione del brasiliano che favorirà l’arrivo di Florentino, anche perché stiamo parlando di un calciatore che il Benfica valuterebbe all’incirca 25 milioni di euro. Piazzato l’ex Aston Villa a una cifra di poco superiore, la Juventus reinvestirà parte dell’introito proprio sul portoghese, che per caratteristiche tecniche potrebbe essere quella diga di centrocampo che Thiago Motta ha sempre chiesto ma che non ha mai ricevuto. Staremo a vedere.