Bufera Pioli, rissa e tensione in sala stampa: cosa sta succedendo in Arabia

Il tecnico dell’Al-Nassr pesantemente criticato dopo la sconfitta in rimonta contro Benzema che rischia di lasciarli fuori dalla Champions

La stagione è agli sgoccioli, i campionati devono ancora decretare gli ultimi verdetti e soprattutto gli ultimi scudetti, insieme alle qualificazioni per la prossima Champions League. Vale ovviamente per la Serie A, con Napoli e Inter a sfidarsi in queste ultime tre giornate e gli azzurri a un passo dal quarto titolo della loro storia. Alla squadra di Conte bastano 7 punti contro Genoa, Parma e Cagliari, considerando sempre che i nerazzurri le vincano tutte. Discorso simile in Liga, con il Barcellona che ha però 4 punti di vantaggio e di giornate ne mancano ancora quattro. E soprattutto domenica c’è il Clasico con il Real Madrid che può decidere tutto. Per Ancelotti può essere l’ultima occasione di vincere un trofeo con la Casa Blanca, che risschia seriamente di non alzare neanche una coppa in questa stagione.

Lo stesso allenatore di Reggiolo dovrebbe partecipare al valzer delle panchine europeo, visto che verosimilmente lascerà il Real Madrid. Ma non è ancora noto il suo destino, né se alla fine riuscirà a firmare per il Brasile. La Serie A lo aspetterebbe pure, di Milan e Roma se n’è parlato molto ma le possibilità ad ora sono poche. Ma un altro allenatore potrebbe tornare in Italia, ovvero Stefano Pioli. L’ex Milan è molto criticato all’Al-Nassr, è stato accostato in primis ai giallorossi (è un nome che piace a Ranieri) oltre che alla Juve. E intanto in Arabia la situazione si è fatta ancora più tesa.

Pioli-Al Nassr, Nervi tesi in sala stampa dopo l’ennesimo ko

L’eliminazione dalla Champions asiatica ha scatenato la bufera in casa Al-Nassr nei confronti dell’allenatore Stefano Pioli. In sala stampa nei giorni scorsi è stato addirittura incalzato dai giornalisti locali ad andarsene con un laconico “Airport! Airport!” Sono settimane complicate, ieri è arrivata un’altra sconfitta nel big match contro l’Al-Ittihad capolista: era l’ultima possibilità per provare a riaprire la corsa al titolo, invece la squadra di Benzema è passata 3-2 rimontando da 0-2 ed è volata a +11 su Pioli e Ronaldo. Che ora è quarto, scavalcato dall’Al-Ahli e con l’Al-Hilal fuggito a +5. Tradotto: ora anche la qualificazione alla Champions (vanno le prime tre) è a forte rischio.

Il match si è concluso con i nervi tesissimi, a fine partita (gol decisivo dell’ex Roma Aouar al 94′) c’è stata una rissa in campo tra le due squadre. Anche nel postpartita c’è stata tensione tra Pioli e la sala stampa, che gli ha chiesto addirittura un incontro. E lui se n’è andato furibondo nei confronti dei giornalisti, allargando e sbattendo le braccia. Ad ora il tecnico emiliano non ha intenzione di muoversi, forte di un super contratto da 12 milioni a stagione fino al 2026 (con opzione per un altro anno). “Non meritavamo di perdere stasera, il risultato è bugiardo e mi dispiace molto per i tifosi. Però continuiamo a lavorare per migliorare. L’eliminazione dalla Champions è stata dolorosa, ma la reazione dei giocatori è stata positiva”. L’aria però si è fatta piuttosto pesante.