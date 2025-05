Nuova rivoluzione Juve: oltre 10 trattative in corso, cosa succede con Tudor

Focus sui bianconeri nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO. La Champions potrebbe non bastare al tecnico croato, pronto l’ennesimo ribaltone

Nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato anche della Juventus, alle soglie di una nuova ennesima rivoluzione. Il primo a farne le spese potrebbe essere Igor Tudor, il quale – va detto – ha preso una squadra sfiduciata e anche non al massimo dal punto di vista atletico. Sta facendo il massimo, ma potrebbe non bastare.

Il croato si giocherà tutto o quasi domenica prossima, in casa di quella Lazio con la quale – per usare un eufemismo – non si è lasciato nel miglior modo possibile al termine della passata stagione. All’Olimpico andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per la Champions: le due formazioni sono a pari merito in classifica insieme alla Roma, che sarà impegnata in casa dell’Atalanta.

La Juve rimane forse la favorita per il quarto posto, tuttavia la qualificazione alla Champions potrebbe non essere sufficiente a Tudor per strappare la conferma. In sede di presentazione Giuntoli (a rischio anche lui) ha detto che farà pure il Mondiale per Club, ma con Thiago Motta abbiamo avuto la conferma che le parole dell’ex Napoli vanno prese con le pinze.

Rivoluzione Juve: Gatti rinnova, ma potrebbe dire addio

Champions o no, la Juve che verrà potrebbe essere molto diversa dall’attuale. A TIAMOCALCIOMERCATO è stato affrontato il tema rivoluzione, con ben 10 giocatori che potrebbero salutare Torino nel prossimo mercato estivo.

Si va da Cambiaso a Mbangula, dall’ultimo arrivato Alberto Costa (fin qui un enorme punto interrogativo a Nico Gonzalez, fino a Conceicao, l’oggetto misterioso Douglas Luiz e Kolo Muani. Sicuri partenti, ovviamente, sia Milik (che ha rinnovato solo per spalmare ingaggio) e Dusan Vlahovic il cui contratto scade nel 2026.

Sulla lista abbiamo messo pure Gatti, perché il centrale di Rivoli potrebbe essere ceduto qualora arrivasse una proposta importante. Su di lui club inglesi e il Napoli, con Conte e Manna notoriamente suoi estimatore. Come scritto da Calciomercato.it, in questa settimana è previsto l’incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza per chiudere l’accordo. Gatti rinnoverà fino al 2030, con annesso adeguamento dello stipendio fino a 2,5 milioni a stagione.