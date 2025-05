Juventus, Cambiaso ai saluti: l’addio finanzia il colpo dal Milan

La Juventus potrebbe vedersi costretta in estate a salutare Cambiaso ma la sua cessione può servire a finanziare il colpo dal Milan. Arriva un pilastro dei rossoneri, cifre e dettagli di questa operazione non di poco conto.

Per i bianconeri il futuro è adesso. La posta in palio è troppo alta per concedersi delle distrazioni in questo momento, dal momento che la corsa per chiudere tra le prime quattro della classe è intricata e complicata come forse non lo è mai stata negli ultimi anni. Ci sono, infatti, quattro squadre in un solo punto per un unico piazzamento per la prossima Champions League, visto che ormai l’Atalanta sembra aver preso il largo in maniera definitiva. Nonostante questo, però, la dirigenza deve iniziare a pianificare le mosse da mettere in campo questa estate in sede di mercato.

Dopo l’esonero di Thiago Motta, infatti, Cristiano Giuntoli non si può sentire più immune da pressioni o da responsabilità. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto come tutti si augurano alla Juventus, il suo nome finirebbe in cima alla lista dei colpevoli. E per rimediare, visto che difficilmente sarà addio, servirà un calciomercato estivo ai limiti della perfezione. In tal senso, Cambiaso potrebbe dire addio, con il Manchester City di Pep Guardiola che non lo ha dimenticato. La sua cessione, però, potrebbe finanziare il colpo che arriva direttamente dai rivali del Milan.

Juventus, occhi in casa Milan: affare da 25 milioni di euro

Anche il Milan, così come la Juventus, realizzerà una sorta di mini rivoluzione dal momento che cambierà non poco per provare a ritrovare entusiasmo ed ambizione apparentemente smarriti. In tal senso, arrivano notizie non di poco conto da parte di BianconeraNews. A quanto pare, infatti, i bianconeri, ancora a caccia di un difensore centrale e che hanno visto complicarsi la pista Hancko, potrebbero seriamente tornare alla carica per un vecchio pallino, vale a dire Tomori del Milan.

Si tratta di un nome già accostato da diverse sessioni alla Juventus, che avrebbe bisogno di un giocatore con la sua forza fisica e la sua tenacia. A quanto pare l’affare può essere condotto in porto, secondo le prime indiscrezioni, sulla base di un prestito a 5 milioni di euro ed un riscatto fissato a 20 milioni. Tale cifra andrebbe spalmata poi su due annualità. Sarebbe un investimento importante, che potrebbe diventare più fattibile in caso di cessione di Cambiaso. Anche a prescindere dalla qualificazione in Champions.

A quanto pare, Tomori ha già dato il suo parere positivo a proposito di questa operazione che rappresenterebbe una sfida importante anche per lui per ritrovarsi, visto che anche lui è sprofondato tra le difficoltà del suo Milan. Attenzione a questa pista per il futuro della Juventus.