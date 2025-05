Juve: Tudor via, l’erede sarà un ex

Il futuro del tecnico croato potrebbe essere lontano dai bianconeri nonostante la qualificazione in Champions. E per la sostituzione c’è un nome in pole position

Le strade della Juventus e di Tudor si potrebbero separarsi al termine della stagione. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero comunicato al croato la volontà di cambiare a prescindere dalla Champions League. La volontà del club sarebbe quella di aprire un nuovo ciclo in vista della prossima stagione e per questo motivo Giuntoli sta facendo i ragionamenti per andare a capire su quale nome puntare.

C’è un nome che potrebbe fare a caso della Juventus e i ragionamenti sono in corso. L’ambiente lo conosce molto bene e questo è sicuramente un vantaggio importante. Per i bianconeri siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro e capire su chi la Vecchia Signora punterà per sostituire Tudor.

Juventus: niente Tudor, chi arriva al suo posto

La Juventus lavora per la prossima stagione. La Champions League rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del club bianconero. Il quarto posto comunque non garantisce la permanenza di Tudor. Anzi, stando a quanto riferito dalla Rosea, il croato potrebbe dire addio anche con la qualificazione alla competizione più importante a livello europeo. E i ragionamenti sul sostituto alla Continassa si fanno ormai da tempo.

Il nome in cima alla lista è quello di Conte, ma si guarda con attenzione anche ad altri profili. Uno dei tecnici che piace molto alla Juventus è sicuramente quello di Gasperini. La Dea non ha ancora deciso se continuare con l’allenatore di Grugliasco e, al termine della stagione, ci sarà l’incontro per fare il punto della situazione. In caso di rottura, i bianconeri potrebbero nuovamente balzare in pole position.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi in questo momento. La Juventus ha come priorità quella di chiudere al meglio la stagione. Poi ci si siederà al tavolo e si ragionerà sul futuro allenatore e uno dei nomi valutati è anche quello di Gasperini, pronto a dire addio all’Atalanta per iniziare una nuova avventura.

Panchina Juventus: Gasperini resta un obiettivo

La Juventus è pronto a dire addio a Tudor e magari affidare la panchina a Gasperini. Non sarà un compito semplice chiudere il colpo e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Di certo Gasperini ha dimostrato di essere un allenatore utile per iniziare un nuovo ciclo e la Juventus è pronta ad affidare la panchina al tecnico bianconero.