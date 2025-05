Inter-Barcellona, Caressa e Bergomi spaccano i social: “Oltrepassato il limite”

Le emozioni trasmesse in cronaca dalla coppia di commentatori durante il match di San Siro ha generato non poche discussioni

La doppia sfida tra Inter e Barcellona finisce di diritto nella storia del club nerazzurro e ovviamente del calcio europeo in generale. Il 4-3 con cui i nerazzurri si sono qualificati alla finale di Champions League ha emozionato i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo, non solo quelli interisti. Il totale dice 7-6 per la squadra di Inzaghi, che regala un’emozione indimenticabile ai 75.504 sostenitori che hanno animato ‘San Siro’. Portando tra l’altro l’incasso più alto nella storia del calcio italiano: ben 14.7 milioni di euro, superando i 12.5 del Derby della Madonnina al ritorno della semifinale Champions di due anni fa.

Anche i tifosi neutrali non hanno potuto che applaudire e ringraziare per una serata come quella di ieri che resterà negli annali. Il match è andato in diretta su ‘Sky Sport’, con un parterre de roi che non poteva che essere a tinte nerazzurre. Il Cuchu Cambiasso in campo, quasi a fare da raccordo tra passato e presente interista, insieme nel prepartita anche a Julio Cesar.

In cabina di commento, invece, la storia coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi che hanno raccontato un match folle. Lasciandosi spesso andare, come accade con le squadre italiane in Europa. In tanti, però, proprio non hanno digerito la telecronaca e soprattutto il commento di quello che è storico capitano dell’Inter e ovvio tifoso, giudicate eccessivamente faziose. Molti altri, invece, hanno apprezzato l’intensità e la partecipazione trasmessa.

Inter-Barcellona, Caressa e Bergomi dividono: i commenti

E ovviamente sui social i commenti si sono sprecati anche durante la partita, è stato uno degli elementi di discussione principali. Chi appunto non ha gradito il trasporto di entrambi, soprattutto dello ‘zio’ Bergomi e chi invece ha apprezzato o comunque compreso e concesso senza troppi problemi un po’ di faziosità per una squadra italiana che si giocava la finale di Champions in un match epico.

Da una parte: “Va bene essere italiani, va bene essere anche interista (Bergomi) ma a certi livelli ci vorrebbe professionalità. Certe urla da telecronaca del tifoso sono state insopportabili”, “Ma se un abbonato Sky vuole vedersi una semifinale di Champions per gustarsi lo spettacolo e non per tifare, perché si deve sorbire le urla, i pianti e le frecciatine in telecronaca? Anche basta”, “La fede di Bergomi non si discute e va bene così. Per contro la telecronaca come se fosse su Inter Channel è stata poco professionale. Per fortuna che aveva un fuoriclasse come Caressa a fianco”, “Va bene essere di parte, va bene essere un ex ma c’è il limite della decenza che avete superato abbondantemente, il tifo si fa in curva”.

Và bene essere italiani, và bene essere anche interista (Bergomi) ma a certi livelli ci vorrebbe professionalità. Certe urla da telecronaca del tifoso sono state insopportabili. — Mariano Limatola 🩵 (@MarianoLimatola) May 7, 2025

Ma poi si sa benissimo che Bergomi è interista.

Una partita folle del genere, ma come fai a non fomentarti? Si chiama RO-SI-CA-RE da spettatore esterno complimenti all’Inter e speriamo noi di tornare a giocare presto certe partite. — Friedkin che mi ha rubato l’anima 💔 (@haivomanca) May 7, 2025

Polemica del giorno: la telecronaca Bergomi – Caressa che esultano per una squadra italiana in finale di Champions. Siete fantastici, non smettete mai. — Arwen⭐️⭐️🧝🏻‍♀️ (@marteekolarova) May 7, 2025

Ma se un abbonato #Sky vuole vedersi una semifinale di Champions per gustarsi lo spettacolo e non per tifare, perché si deve sorbire le urla, i pianti e le frecciatine in telecronaca? @SkySport me lo spiegate?#Bergomi #Caressa anche basta. — Michele (I/me) (@buttman789) May 7, 2025

Sto leggendo tante critiche sulla telecronaca fatta da Bergomi, insieme a Fabio Caressa, in Inter-Barcelona. “Eccessivo” “Ha esagerato” “Troppo tifoso”. Allora ricordiamo: Canale Sky italiano, squadra italiana contro squadra spagnola… MA VIVADDIO CHE CI SIA UN COMMENTO… pic.twitter.com/zjNQYHhwoP — Giuseppe Falcão (@GiuseppeFalcao) May 6, 2025

Ma non esagerate dai che solo Bergomi a una certa ha perso un po’ la testa, Caressa non ha fatto il tifoso e comunque hanno fatto una telecronaca godibilissima grazie al prodotto che era bello e imprevedibile… — MONA (@esistenzialinte) May 7, 2025

Infatti su caressa sono d’accordissimo che si sarebbe comportato probabilmente allo stesso modo di BASE, il problema è che avendo a fianco Bergomi si è fatto trasportare un po’ troppo a volte 😂😂 — calmati frero (@AbraAether) May 7, 2025

La fede di Bergomi non si discute e va bene così. Per contro la telecronaca come se fosse su SECONDA SQUADRA DI MILANO CHANNEL è stata poco professionale. Per fortuna che aveva un fuoriclasse come Caressa a fianco. — Max Bottini (@max_bot) May 7, 2025

Va bene essere di parte, va bene essere un ex … ma cari #caressa e #Bergomi c’è il limite della decenza che avete superato abbondantemente… il tifo si da in curva dove spesso si è anche leggermente più obiettivi — ɬıɠɛཞ ʝąƈƙ (@CarmineCascella) May 7, 2025

Ma caressa ha sempre fatto così, nessuno lo critica infatti, ci sta, il problema è Bergomi, non ho mai sentito una seconda voce insultare gli avversari, mettersi a soffiare sul microfono o mettersi a piangere dai, c’è un limite — Valerio Di Stefano 🏆🇮🇹 (@ValerioDiStef91) May 7, 2025

Dall’altra: “Si sa che Bergomi è interista. Ma poi una partita folle del genere, ma come fai a non fomentarti?“, “Polemica del giorno: la telecronaca Bergomi-Caressa che esultano per una squadra italiana in finale di Champions. Siete fantastici, non smettete mai”, “Allora ricordiamo: Canale Sky italiano, squadra italiana contro squadra spagnola…” “Se giocasse la Roma contro una squadra straniera, vorrei sentire la stessa cosa. Vorrei uno come Giannini o come De Rossi a commentare. Il calcio è tifo, fomento, gioia”, “Ma non esagerate dai che solo Bergomi a una certa ha perso un po’ la testa, Caressa non ha fatto il tifoso e comunque hanno fatto una telecronaca godibilissima grazie al prodotto che era bello e imprevedibile…”