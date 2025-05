Gyokeres al posto di Thuram: pagano subito la clausola

Cambiano i piani e Marcus Thuram può lasciare l’Inter: clausola pagata subito, via in estate

Dopo appena due stagioni e una finale di Champions League, potrebbero cambiare i piani dell’attaccante francese nerazzurro. Marcus Thuram è senza ombra di dubbio l’uomo copertina dell’annata dell’Inter. Per certi versi anche più del capitano Lautaro Martinez, poiché con lui in campo la media realizzativa si alza vertiginosamente.

Il figlio d’arte è chiaramente finito nel mirino di società importanti, pronte a investire l’ingente somma di denaro presente nella clausola rescissoria. Infatti, l’Inter ha provato a tutelarsi inserendo nel contratto un vincolo da circa 85 milioni di euro. In questo modo ha provato a blindare Marcus da possibili sirene estere. Ma l’Arsenal ora è prontissimo a compiere il grande passo.

Arsenal su Thuram: sfuma Gyokeres

Secondo TBR Football, l’Arsenal sarebbe realmente intenzionato a compiere una mossa importante per strappare Thuram dall’Inter. Una maxi operazione da circa 85 milioni di euro che permetterebbe ai nerazzurri di incassare una cifra mostruosa da reinvestire immediatamente sul mercato. Ma allo stesso tempo, il francese è una pedina importante.

Tikus è il beniamino della tifoseria nerazzurra. Un ragazzo che in poco tempo ha conquistato la fiducia dell’ambiente grazie alla sua professionalità e al suo sorriso. Proprio il suo atteggiamento, sembra aver colpito particolarmente la formazione dei Gunners.

Inizialmente l’Arsenal era intenzionata ad acquistare altri attaccanti per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Uno su tutti, Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona, cui clausola rescissoria supera di gran lunga anche quella di Thuram. Serviranno 100 milioni di euro per portarlo via dal Portogallo.

Troppi per la società londinese. L’altro obiettivo sembrava essere un altro svedese e compagno di nazionale di Gyokeres: Alexander Isak. Anche il centravanti del Newcastle ha un costo davvero elevato, che supera anche i 100 milioni di euro. Motivo che spinge il club di Londra a virare su altre piste.

Tutte le strade, però, portano a Thuram, indiziato principale per l’Arsenal. L’Inter dovrebbe lavorare sul rinnovo del suo contratto se vorrà trattenerlo, ma dinanzi a certe cifre è normale vacillare. Per il giocatore, poi, si presenterebbe una grande occasione: giocare in Premier League.