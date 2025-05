Conceicao in Serie A: Juve tradita, c’è il sì del tecnico

Il portoghese è sempre più vicino a lasciare i bianconeri, ma potrebbe restare nel nostro campionato: l’allenatore spinge per il suo arrivo

L’avventura di Conceicao alla Juventus potrebbe essere agli sgoccioli. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che i bianconeri non hanno ancora sciolto i dubbi sul riscatto. Ma 30 milioni è una cifra molto alta e difficilmente Giuntoli è destinato a spenderli per andare ad accontentare il Porto. Per questo motivo è complicato una permanenza del lusitano alla Vecchia Signora la prossima stagione.

Questo, però, non dovrebbe portare Conceicao lontano dalla Serie A. C’è una possibilità da tenere in considerazione se si pensa alla volontà del portoghese di continuare la sua avventura nel nostro campionato. L’apertura del Porto ad un trasferimento c’è, ma resta da capire se il club darà il via libera ad un addio ancora una volta in prestito o spingerà per un titolo definitivo. Un passaggio importante per capire il futuro del giocatore Juventus nel prossimo calciomercato.

Calciomercato: Conceicao resta in Italia, i dettagli

La priorità di Conceicao è sempre stata la Juventus. I bianconeri hanno il diritto di riscatto a loro favore, ma è una opzione davvero molto remota. I 30 milioni richiesti dal Porto sono considerati una cifra importante se si pensa all’apporto dato dal giocatore e per questo motivo una sua permanenza in bianconero è più che remota. Ma c’è una possibilità che lo potrebbe far rimanere nel nostro campionato.

Secondo l’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, sono in rialzo le quotazioni di Conceicao sulla panchina del Milan. La Coppa Italia resta il crocevia importante, ma le ultime prestazioni starebbero convincendo la società. E il tecnico potrebbe chiedere proprio il figlio per andare a rinforzare il reparto offensivo. Una sorta di tradimento nei confronti della Juventus, ma da parte di Francicsco c’è la massima disponibilità ad accettare la destinazione rossonera.

Per Conceicao, quindi, potrebbero aprirsi le porte del Milan nel prossimo calciomercato con la permanenza del padre in panchina anche al termine della stagione. Il portoghese ha dimostrato di essere un giocatore importante e potrebbe dare una mano importante viste le diverse partenze che ci sono in quel ruolo.

Milan: Conceicao al Milan con il padre?

La permanenza di Conceicao al Milan potrebbe aprire la strada all’arrivo del figlio durante il calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle suggestioni considerati anche i 30 milioni richiesti dal Porto.

Ma se i lusitani dovessero aprire al prestito, allora l’ipotesi Milan per Conceicao junior potrebbe trasformarsi in realtà in estate. Sempre Juventus permettendo.