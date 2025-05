Milan, frecciata di Conceicao in diretta: “Non sono un bugiardo”

Non passano inosservate, alla fine della gara contro il Genoa, le frasi dell’allenatore milanista: ironia e stoccate da parte del portoghese

Il Milan ottiene tre punti a Genova, in rimonta, nel finale, come già avvenuto diverse volte in questa stagione. Un successo che non sposta molto in termini di classifica, ma che in qualche modo conferma i progressi recenti del Diavolo e alimenta un po’ di ottimismo in vista dell’appuntamento cruciale del finale di stagione, quello della finale di Coppa Italia.

Sono tre punti che di sicuro fanno piacere, anche per il modo in cui sono maturati, per Sergio Conceicao, che ha parlato della gara nel post partita di ‘DAZN’. Non limitandosi a frasi di circostanza, ma cogliendo l’occasione per qualche stilettata.

L’allenatore del Diavolo ha sottolineato, non senza qualche polemica, il momento della sua squadra. “Oggi abbiamo dimostrato di avere un gruppo unito e forte . ha affermato – I giocatori subentrati hanno dato qualcosa in più, abbiamo cambiato modulo, aperto le soluzioni d’attacco. E’ stata la dimostrazione della bravura dei giocatori, non dell’allenatore, ma loro hanno mostrato di credere nel lavoro che facciamo, che è tanto, a livello individuale e collettivo, da qualche settimana effettivamente abbiamo molto più tempo per farlo. A Milanello siamo molto mentalizzati e concentrati, poi se vinciamo di sicuro siamo più contenti”.

Sul futuro prossimo e sulle condizioni di Fofana: “Se ci siamo detti che dovevamo vincere la Coppa Italia a fine partita? No, che chi non è stato utilizzato deve lavorare perché domani è giorno libero. Va bene così? Non sono bugiardo, preferisco non dire le cose piuttosto che non dire la verità. Dubbi per la finale di Coppa Italia? Non ne ho. Fofana sta bene, ha avuto qualcosa anche durante la settimana e ha avvertito il riacutizzarsi di un problema, ma non è niente di speciale, dobbiamo gestirlo nel migliore dei modi”.