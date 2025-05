Calciomercato, arriva il talento dal Brasile: Giuntoli pigliatutto

Una voglia immensa per chiudere subito i prossimi colpi in vista del futuro. Il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, non vede l’ora di mettere a segno un nuovo affare dal Brasile

Le vie del calciomercato sono infinite in vista della prossima stagione. Già spuntano i primi profili interessanti dal campionato brasiliano: il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, cercherà di anticipare la folta concorrenza per allestire una rosa sempre più competitiva.

La dirigenza bianconera cercherà di allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. I piani iniziali con Thiago Motta sono cambiati improvvisamente con l’arrivo di Tudor: l’allenatore della Juventus potrebbe salutare dopo il Mondiale per Club. Il ds Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa del futuro: spunta il talento uruguaino che milita nel campionato brasiliano. Conosciamo tutti i dettagli in vista del futuro: l’occasione decisiva per anticipare anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato, nuova sfida per l’uruguaiano: la Juve in pole

Un momento decisivo per mettere a segno un nuovo affare dal campionato brasiliano. Spunta l’intreccio interessante dal Fluminense: conosciamo l’ultimo colpo a sorpresa in vista della prossima stagione.

Come svelato dal giornalista di Mercado de Pases, Uriel Iugt, la Juventus è pronta a sferrare l’assalto al centrocampista uruguaiano del Fluminense Facundo Bernal. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli, ma al momento non c’è nulla di formale: l’offerta dovrebbe arrivare a giugno. Il suo contratto è in scadenza con il club brasiliano nel luglio 2028, ma il suo obiettivo è quello di sbarcare quanto prima in Serie A: c’è anche il Bologna per rinforzare il centrocampo di Vincenzo Italiano.

Una nuova decisione per ambire a grandi palcoscenici: il centrocampista classe 2003 non vede l’ora di sbarcare in Europa. La Serie A resta una destinazione gradita al giovane calciatore uruguaiano. Pronta così la nuova svolta per la sua carriera dopo essersi messo in mostra con la maglia del Fluminense.

La volontà del giocatore farà la differenza per arrivare subito in Italia: la Juventus lo monitora ormai da tempo così come il Napoli. Tutto si deciderà nelle prossime ore per arrivare alla giusta decisione che accontenterà tutte le parti coinvolte. Un nuovo annuncio in Serie A con l’arrivo del giovane centrocampista uruguaiano: l’intreccio da urlo con il Napoli. Il ds Giuntoli vuole superare subito la concorrenza della sua ex squadra.