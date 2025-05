Milan, Thiaw verso la cessione: l’addio finanzia il colpo dall’Arsenal

In casa Milan può dire addio Malick Thiaw, ormai sempre più fuori dai piani del club. La sua cessione può servire ai rossoneri per finanziare il colpo che arriva direttamente dall’Arsenal. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno.

Per i rossoneri il futuro si deve scrivere già oggi. Dopo una stagione che è stata avara di soddisfazioni, almeno per quanto riguarda la Serie A e la Champions League, i due obiettivi primari, il prossimo anno deve necessariamente essere quello del riscatto. Non ci sono alternative. Nelle coppe nazionali, come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, la squadra si è espressa benissimo, ma non possono bastare per salvare la stagione. In tal senso, ancor di più senza la Champions, occorreranno delle cessioni per finanziare il mercato.

Un calciatore praticamente con la valigia pronta è sicuramente Malick Thiaw. Il tedesco, infatti, sta continuando a giocare molto poco, nonostante il passaggio alla difesa a tre voluto da Sergio Conceicao, ed in patria piace soprattutto al Bayer Leverkusen. In tal senso, nel momento in cui la cessione del tedesco si dovesse concretizzare, allora il Milan potrebbe usare i fondi ricavati per puntare al grande colpo che arriverebbe direttamente dall’Arsenal. Si tratta di un nome nuovo, ma che sarebbe perfetto per il progetto dei rossoneri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il Milan guarda in casa Arsenal: nome nuovo per rilanciare il progetto

L’Arsenal di Mikel Arteta sta continuando ad impressionare tutti con un gioco mirabolante e tantissimi talenti, che hanno consentito ai Gunners di tornare grandi. Prima in patria, poi anche in UEFA Champions League, come certificato dalla semifinale raggiunta quest’anno ancora apertissima. In tal senso, per il Milan del futuro attenzione al nome di Riccardo Calafiori, che a Londra non sta giocando da titolare e che per questo motivo potrebbe tornare in Serie A.

Stando a quanto raccontato da MilanLive, i rossoneri stanno valutando con molta attenzione l’ex Bologna, che potrebbe essere il centrale di cui questa squadra ha un disperato bisogno per ritrovare solidità, andando a comporre con Tomori, Pavlovic e Gabbia un pacchetto arretrato di assoluto valore. A quanto pare, il Milan potrebbe chiudere questa operazione per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, assicurandosi un calciatore molto affidabile sia come centrale che come terzino sinistro.

Calafiori, classe 2002, ha collezionato tra tutte le competizioni 26 presenze, condite da 3 gol e 2 assist. Raramente titolare, non può essere soddisfatto del suo impiego e per questo valuta il futuro. Non è semplice, però, visto l’enorme esborso che è richiesto, ma il Milan ci può pensare seriamente.