Juve: l’Arsenal lo scarica, arriva l’erede di Cambiaso

I bianconeri hanno bisogno di giocatori di assoluto livello e uno dei rinforzi potrebbero arrivare direttamente dai Gunners: ecco i dettagli

Prima il campionato, poi il mercato. La Juventus in questo momento ha come priorità quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e conquistare il quarto posto. Una volta terminata la stagione, si inizierà a pensare come andare a rinforzare la rosa anche in base alle partenze che ci saranno. Fra i calciatori che sembrano essere destinati a lasciare Torino in estate ci sarà Cambiaso. L’esterno, ai box per infortunio, da tempo è nel mirino di altre squadre e dalla Premier continuano a pensarci.

E proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare il sostituto di Cambiaso. Secondo le informazioni di Caught Offiside, l’Arsenal avrebbe deciso di vendere il giocatore nel prossimo calciomercato e la Juventus è pronto ad approfittarne. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere e se i bianconeri riusciranno a chiudere una operazione simile per alzare il livello della rosa.

Calciomercato Juventus: affare con l’Arsenal, i dettagli

I rapporti tra Arsenal e Juventus sono davvero ottimi. In passato sono state chiuse diverse operazioni e non è da escludere che in futuro si possa mettere nero su bianco un altro affare. Per il momento è una semplice ipotesi di calciomercato e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro della situazione.

Fra i nomi valutati dalla Juventus per il post Cambiaso c’è anche quello di Zinchenko. L’ucraino, vecchio obiettivo dei bianconeri, non rientra più nei piani dell’Arsenal e rappresenta una possibilità di calciomercato. L’esterno ha la duttilità utile per rendere ancora più imprevedibile la squadra. Per questo resta un profilo da tenere sotto osservazione e la pista potrebbe prendere piede la prossima estate magari anche prima del Mondiale per Club.

La Juventus in questo momento ha la priorità di chiudere al meglio la stagione. La Champions League consentirebbe di piazzare dei colpi importanti per alzare ancora di più la qualità della rosa e il nome di Zinchenko potrebbe essere quello giusto.

Mercato Juventus: Zinchenko l’erede di Cambiaso?

Zinchenko rappresenta un profilo che ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo difficile e la Juventus rappresenta una grande occasione per il prossimo calciomercato.

Molto dipenderà anche dalla partenza di Cambiaso. L’addio dell’esterno costringerà i bianconeri a dover prendere un sostituto di livello e Zinchenko è un candidato autorevole.