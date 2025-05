Inter-Barcellona a sorpresa: affare per Dumfries, le cifre

L’olandese è stato il migliore in campo dei nerazzurri nel match d’andata della semifinale di Champions. A novembre scorso ha rinnovato fino al 2028

Né Lautaro né Thuram, è Denzel Dumfries il giocatore dell’Inter che il Barcellona teme di più. All’andata l’olandese è stato quello che ha messo davvero a nudo uno dei difetti più grandi della squadra di Flick: la mancanza di fisicità, che si evidenzia soprattutto nelle palle inattive e nelle palle da fermo. Non a caso i due gol del classe ’96 sono arrivati sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Inzaghi spera che il numero 2 di Rotterdam, risparmiato sabato col Verona, possa di nuovo far male il Barça. Il quale nel prossimo calciomercato estivo, come sottolinea ‘Sport’, cercherà proprio di un latarale destro in grado di aggiungere peso ed esplosività all’undici titolare. Appunto, quella fisicità che manca alla rosa attuale.

Il quotidiano catalano fa proprio il nome di Dumfries, che in questa stagione ha compiuto il tanto atteso salto di qualità. Ora il classe ’96 è un giocatore molto più continuo proprio nello sfruttare appieno la sua fisicità, che fa la differenza in Serie A e, come visto settimana scorsa, anche in determinate partite di livello internazionale.

Dumfries è un nome apprezzato da Flick, ma in pole rimarrebbe quello di Frimpong del Bayer Leverkusen. Ecco perché fin qui il club del presidente Laporta non avrebbe mosso alcun passo né col suo entourage né con l’Inter. Forte sicuramente di un contratto in scadenza nel 2028 e rinnovato appena cinque mesi fa dopo una lunga trattativa.

Dumfries un grande affare dell’Inter

L’ex PSV era in scadenza e ambiva a traslocare in Premier, ma per lui in estate non sono arrivate proposte soddisfacenti. Per questo alla fine ha accettato di venire incontro alla società di Oaktree, dicendo sì a un prolungamento con stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione, lo stesso di Dimarco.

L’Inter si era assunta il rischio di perderlo a zero, anche perché non era riuscita a trovare un sostituto di pari livello a condizioni economiche accettabili. Col senno di poi si può dire che Dumfries è stato un affare incredibile. Dopo il buon Europeo del 2021, costò appena 15 milioni bonus inclusi, praticamente niente visti i prezzi degli attuali migliori terzini in circolazione. Dopo quest’anno la valutazione di Dumfries potrebbe toccare quota 40/50 milioni di euro.