Infortunio Lautaro Martinez: annuncio choc prima di Inter-Barcellona

E’ il giorno della semifinale di ritorno di Champions, tutti aspettano l’attaccante nerazzurro: lo scenario che nessuno si aspettava

Tutto o niente in novanta minuti, o forse più, per andare a caccia di un grande traguardo. L’Inter si gioca il futuro europeo contro il Barcellona, nella semifinale di ritorno che può spalancare le porte dell’atto conclusivo. Si riparte dal 3-3 di sei giorni fa in Catalogna, dunque il pronostico è aperto a qualsiasi soluzione.

Servirà la miglior versione dei nerazzurri per riuscire a centrare l’obiettivo, la prestazione del Montjuic in tal senso è stata incoraggiante. E lo sono anche gli ultimi sviluppi di formazione per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez può avere una maglia da titolare, essendo stato provato in coppia con Thuram nella rifinitura del giorno prima.

La presenza del capitano può avere, naturalmente, un grande valore simbolico, psicologico e tecnico. Per sciogliere definitivamente i dubbi, si aspetta il fischio d’inizio, ma le probabilità di vederlo in campo stanno crescendo. L’attesa per le ore 21 sale e diventa spasmodica per tutto il popolo interista. Sulle condizioni di Lautaro Martinez, arriva comunque un annuncio a sorpresa.

Inter, Lautaro Martinez e il ‘giallo’ sull’infortunio: “Non si era fatto male”

Prende la parola, sul tema, il giornalista Gianni Visnadi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ nel talk mattutino dedicato agli scenari in vista della sfida contro il Barça. E le sue dichiarazioni fanno discutere.

Visnadi infatti ha una idea ben precisa in merito: “Se Lautaro Martinez stasera gioca non è perché ha fatto un recupero lampo, è perché in realtà a Barcellona non si era fatto male“. L’argomento dunque si tinge di giallo. Parola da passare al campo, in ogni caso, per spazzare definitivamente via incertezze e polemiche. C’è una serata in cui provare a fare la storia e sicuramente Lautaro darà tutto per esserci, per trascinare i suoi verso un’impresa da ricordare.