Frattesi alla Roma: doppio scambio per il sì all’Inter

Per il passaggio di Davide Frattesi alla Roma arriva una svolta significativa: la svolta può essere rappresentata dalla doppia contropartita che potrebbe spingere l’Inter ad accettare l’offerta. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In estate tornerà ad essere prepotente e preponderante il nome di Davide Frattesi. Come è noto, infatti, da ormai un anno è dato per prossimo all’addio, dal momento che non è contento del minutaggio che gli è stato garantito fino a questo momento. Nonostante il suo rendimento in campo sia stato di alto profilo nel momento in cui gli è stata concessa fiducia. In tal senso, la pista più calda sembra da tempo quella che porterebbe ad un ritorno romantico alla Roma. La squadra che lo ha allevato sin da bambino prima di vederlo prendere il largo.

Si tratta di una voce che ciclicamente è tornata, anche in quel di gennaio, ma le parti fin qui non hanno mai trovato la quadra. Adesso, però, arriva una svolta importante. La Roma e l’Inter, infatti, potrebbero impostare la trattativa sulla base di uno scambio che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Frattesi avrebbe la possibilità di rientrare nella Capitale, mentre i giallorossi cederebbero ai nerazzurri ben due calciatori che possono essere molto adatti a Simone Inzaghi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Frattesi torna alla Roma, ipotesi possibile col maxi scambio

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale enorme e che si è visto solo a sprazzi. Soprattutto con i nerazzurri, a causa dello scarso minutaggio che fino a questo momento gli è stato concesso da Simone Inzaghi. Stando a quanto raccontato da NotizieMilan, infatti, la Roma potrebbe aver trovato la chiave per convincere l’Inter a cederle Davide Frattesi. La prima pedina di scambio potrebbe essere Lorenzo Pellegrini, che da tempo è finito nel mirino di Marotta e dei suoi e che sarebbe perfetto per Inzaghi. La seconda chiama in causa il Milan.

A quanto pare, infatti, i rossoneri non hanno nessuna intenzione di riscattare Tammy Abraham, dal momento che per il suo attacco punterà su Santiago Gimenez, Luka Jovic ed un altro bomber in arrivo. Il bomber inglese non rientra, però, nei piani della Roma che potrebbe girarlo all’Inter in questa maxi operazione per riportare Davide Frattesi al campo base.

Si tratta di una pista da tenere altamente in considerazione e che questa estate potrebbe cambiare il destino di entrambe le squadre. La Roma risparmierebbe due ingaggi pesanti per due profili come Pellegrini non più centrale ed Abraham fuori dai piani. Mentre l’Inter si regalerebbe il sostituto di Frattesi ed anche una alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.