Da Allegri a Conte: la prima mossa ribalta la Serie A

Inizia a entrare nel vivo il valzer delle panchine: Juventus, Milan, Napoli e altre squadre interessate, l’appuntamento che può cambiare tutto

Mese di maggio caldissimo a livello calcistico, e non potrebbe essere altrimenti, tra i tanti appuntamenti in campo che decideranno i verdetti per questa stagione e quelli che possono determinare, fuori dal terreno di gioco, il prossimo calciomercato e i nuovi assetti della Serie A. Uno dei temi più dibattuti, naturalmente, è quello del cosiddetto valzer degli allenatori, che suscita sempre grande interesse ma che stavolta può infiammarsi più del solito.

Tanti i grandi nomi coinvolti, sia tra gli allenatori attualmente impegnati e con il futuro in discussione, che tra coloro che stanno per rientrare in pista. A cominciare da Massimiliano Allegri, che attende proposte dalla Serie A, in primis quelle eventuali di una da Milan e Inter, ma non solo. Allegri è stato accostato anche alla Roma, che sogna un grande profilo in panchina per rilanciarsi. Gli intrecci attorno al livornese sono numerosi. E intanto, si comincia con una prima mossa che può incidere notevolmente sugli equilibri delle panchine.

De Laurentiis incontra Conte e decide: data fissata, Allegri in attesa per il Napoli e non solo

Tra gli estimatori di Allegri, c’è da tempo Aurelio De Laurentiis. Chiamato a prendere una decisione su che Napoli vedremo in futuro e determinato, a quanto pare, ad agire quanto prima.

Secondo il quotidiano ‘Cronache di Napoli’, infatti, sarebbe fissato per giovedì l’incontro tra il presidente azzurro e Antonio Conte, per capire se ci sono i presupposti per proseguire insieme, a prescindere dall’eventuale vittoria dello scudetto. L’allenatore pugliese chiederà garanzie, sotto forma di numerosi rinforzi sul mercato, altrimenti potrebbe valutare l’addio. A quel punto, Allegri sarebbe un candidato forte per la panchina del Napoli.

Un Conte lontano dagli azzurri tornerebbe d’attualità per il rilancio su una nuova panchina di spicco in Italia. Ci pensano Milan e Juventus e non è un mistero, a quel punto potrebbe essere il progetto migliore e più intrigante a fare la differenza.