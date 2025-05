Petizione dei tifosi per Allegri: “Vogliamo soltanto lui”

Massimiliano Allegri verso il ritorno in panchina, gli estimatori del tecnico livornese si fanno sentire: richiesta a gran voce sui social a favore dell’allenatore livornese

Mentre la battaglia in campionato infuria su tutti i fronti, per un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato, c’è chi lo osserva, con attenzione e curiosità dal di fuori, senza essere parte in causa ma godendosi lo spettacolo. Ed essendo pronto a tornare in scena presto, dopo un anno passato a ricaricare le batterie. Massimiliano Allegri vuole rimettersi in gioco e sarà certamente uno dei nomi caldi del cosiddetto valzer degli allenatori, che mai come quest’anno si presenta piuttosto suggestivo.

Il tecnico livornese è un profilo che di certo può fare comodo a molte squadre, per la sua capacità di gestire gruppi ad alto livello, per carisma ed esperienza. Degli scenari per il suo futuro abbiamo parlato anche sulle pagine di Calciomercato.it. Allegri aspetta una chiamata dalla Serie A, nei suoi pensieri magari una tra Milan e Inter rappresenterebbe una opzione preferibile.

Ma non sono le uniche possibilità sul tavolo, per rilanciarsi di nuovo nel nostro campionato. De Laurentiis pensa ad Allegri per il dopo Conte al Napoli, nel caso in cui ci fosse la separazione con il tecnico pugliese, a prescindere da come si concluderà la stagione. Insomma, il tema promette di tenere banco ancora una volta nelle prossime settimane. E scendono in campo anche i tifosi di una big, chiedendo proprio l’allenatore toscano per la prossima stagione.

Allegri di nuovo in Serie A, i tifosi della Roma sognano: l’appello ai Friedkin

Un altro club a cui Allegri è stato accostato è la Roma e nell’ambiente giallorosso sta crescendo il partito di chi vorrebbe proprio lui per andare a caccia di un grande rilancio a partire dalla prossima stagione.

Ha riscosso molte interazioni un post apparso su ‘X’, in cui, recuperando il celebre video in cui Allegri parlava delle ‘categorie’ di allenatori, un tifoso romanista ha chiesto a gran voce che sia lui l’allenatore del futuro. “Allegri, oppure vendere la Roma“, il messaggio, con tanto di tag alla presidenza Friedkin. Tra i tanti commenti, in molti si sono detti d’accordo. Ma alcuni preferirebbero una scelta diversa e un allenatore con idee di gioco di un’altra impronta: sta crescendo la considerazione che molti hanno per Fabregas. Di certo, la corsa alla panchina romanista, sarà uno dei principali motivi di interesse del prossimo mercato.