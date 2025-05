Blitz De Laurentiis: incontro con Conte e via libera Allegri

Le ultime novità sul futuro della panchina del Napoli. Il patron azzurro torna in Italia e potrebbe avere un faccia a faccia col tecnico leccese

Lunedì tornerà in Italia De Laurentiis di rientro dalla Maldive. L’agente del presidente del Napoli prevederebbe un incontro col Sindaco Manfredi per discutere della ristrutturazione del ‘Maradona’, nonché della riapertura del terzo anello. L’obiettivo è inserire l’impianto tra quelli che ospiteranno l’Europeo del 2032.

In settimana il patron azzurro potrebbe incontrarsi pure con Antonio Conte, per fare il punto sulle strategie future. Oppure, chissà, per preparare il divorzio dopo una sola stagione e nonostante un contratto di altri due anni da circa 6,5 milioni a stagione bonus esclusi.

Come riporta ‘Sportmediaset’, il tecnico salentino chiede garanzie su un rafforzamento importante della squadra in previsione del ritorno in Champions League. Sei/otto acquisti di livello, nel frattempo non si placano però le voci su una possibile chiamata della Juventus, la squadra del cuore di Conte.

Le ultime pesanti uscite di Conte, in pieno stile… Conte sembrano far da preludio a un addio anticipato anche in caso di vittoria dello Scudetto. Vedremo cosa accadrà, di certo stavolta De Laurentiis non ha intenzione di farsi cogliere impreparato come accaduto per il dopo Spalletti.

Conte dice addio? De Laurentiis pronto a fare all-in su Allegri

Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 20 aprile, il numero uno del Napoli è pronto ad andare all’assalto di Allegri se Conte decidesse di andar via. Il livornese ex Juve è un vecchio pallino di De Laurentiis, il quale gli garantirebbe il medesimo ingaggio dell’allenatore leccese.

La priorità assoluta di De Laurentiis rimane Conte, ossia portare avanti il progetto tecnico avviato l’estate passata, ma se ciò non sarà possibile allora farà all-in per Allegri ancora oggi un nome per la panchina del Milan, da lui già allenato dal 2010 al gennaio 2024, quando venne esonerato da Silvio Berlusconi.

Solo qualche mese più tardi si accomodò sulla panchina della Juventus, prendendo il posto proprio di un Antonio Conte che spiazzò tutti dimettendosi nel primo giorno del ritiro.