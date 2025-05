Calciomercato, Svilar firma subito: la svolta in Serie A

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro di Svilar. Ecco la nuova decisione in ottica futura: arriva la svolta per la firma, l’agente è in città

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Mile Svilar ha vinto numerosi premi di Man of the Match in stagione: ecco la nuova soluzione per la firma immediata del portiere della Roma.

Un momento decisivo per continuare a pensare già al futuro. La stagione si avvia alla conclusione e così anche Mile Slivar dovrà prendere una decisione in vista della prossima stagione. Il portiere serbo non vede l’ora di terminare l’annata alla grande: è stato protagonista nelle ultime settimane di tante parate salva-risultato. Claudio Ranieri si è affidato completamente a lui: ha ripagato in maniera encomiabile la fiducia.

Calciomercato, nuova idea per Svilar: arriva l’agente in città

Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici: spunta la nuova decisione per arrivare alla firma. Conosciamo subito i nuovi dettagli per chiudere subito la trattativa: ecco la svolta decisiva per il portiere della Roma.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Mile Svilar è diventato l’uomo in più della Roma. Ora l’agente è arrivato nella Capitale per trovare subito l’accordo per il rinnovo: balla la clausola rescissoria. L’obiettivo è quello di chiudere sulla base di tre milioni di base più uno di bonus: una nuova soluzione in vista della prossima stagione per iniziare a blindare i propri gioielli. La firma ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore della squadra giallorossa, Svilar dirà addio alle numerose proposte ricevute nelle ultime settimane. Il suo obiettivo è quello di continuare da protagonista la sua avventura con la Roma: il rinnovo è ad un passo per chiudere subito la nuova trattativa. L’agente è sbarcato subito in città per trovare l’accordo con Ghisolfi: nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti.

La Roma continua a collezionare punti decisivi in vista della qualificazione alla prossima Champions League. Un girone di ritorno da favola per gli uomini di Ranieri, che ha ribadito più volte di fermarsi al termine della stagione per smettere definitivamente la sua carriera da allenatore. Svilar è il giallorosso da cui la Roma potrà ripartire: è stato accostato anche alle big della Serie A, come Napoli e Milan, ma sarà ancora nella Capitale.