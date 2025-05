Roma, bonus presenze per Paredes: il Psg osserva con attenzione | CM.IT

La Roma è in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, ma c’è anche una questione da risolvere per Ranieri e la società

La vittoria contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, diciannovesimo risultato utile consecutivo, lancia la Roma al quarto posto in classifica, in coabitazione con la Juventus di Igor Tudor, reduce dal pareggio sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano.

Decisiva la rete di Artem Dovbyk, su assist di Eldor Shomurodov, nel recupero della prima frazione di gioco per la squadra di mister Claudio Ranieri, pronto a dire addio alla panchina alla fine della stagione in corso. Una cavalcata entusiasmante quella dei giallorossi, inaspettata per certi versi dopo un inizio shock e il doppio cambio alla guida tecnica, da Daniele De Rossi a Ivan Juric e dall’ex Verona a Ranieri, appunto. Adesso, però, è tempo di pensare all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, prossimo avversario sulla strada dei capitolini.

Chi, in questo periodo, sta trovando poco spazio, anzi nessuno, è Leandro Paredes. Rigenerato, anche lui, dalla cura del tecnico testaccino, il campione del Mondo argentino ha visto le ultime tre partite, contro Verona, Inter e Fiorentina, dalla panchina per tutti i 90 minuti. Un tema che sta tenendo banco e che, dunque, merita di essere approfondito.

Roma, Paredes e il bonus presenze: ecco cosa manca

Leandro Paredes ha firmato, nell’estate del 2023, un contratto biennale con la Roma che ha versato al Paris Saint-Germain 2.5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. All’interno dell’accordo era stato inserito un bonus legato alle presenze pari ad un massimo di 2 milioni.

Allo stato attuale, tra tutte le competizioni, il calciatore è a quota 79, chiaramente non tutte da titolare. E, secondo le indiscrezioni raccolte anche da Calciomercato.it, nei due anni il 30enne centrocampista di San Justo avrebbe dovuto raccogliere 80 presenze per far scattare il pagamento della cifra pattuita, divisa in varie tranche: dunque, al raggiungimento della soglia, scatterà automaticamente l’ultima quota e, conseguentemente, la richiesta del saldo da parte del Psg.

Il rinnovo dell’accordo fino al 2026 non andrà considerato in questo conteggio. E, quando mancano tre giornate alla fine di questa stagione, i parigini osservano con attenzione l’evoluzione della situazione.