Calciomercato, nuova big per Milinkovic-Savic: Napoli beffato

Milinkovic-Savic non vede l’ora di essere protagonista in Europa. Addio decisivo in vista della prossima stagione, spunta una nuova big d’Europa

Novità importanti per il futuro del portiere serbo del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, che è pronto a fare le valigie in estate. Tante big della Serie A, tra cui il Napoli, sono sulle sue tracce, ma spunta una nuova clamorosa destinazione in ottica futura.

La dirigenza del Torino dovrà così valutare la sua cessione in vista della prossima stagione. Spunta una nuova decisione in ottica futura: ecco il momento decisivo per continuare a sognare in grande. La sua crescita è stata esponenziale nelle ultime stagioni consacrandosi a livello internazionale come uno dei migliori portieri della Serie A. Spunta una nuova destinazione a sorpresa per essere protagonista in una big d’Europa: ecco la novità dell’ultim’ora con l’annuncio decisivo dell’esperto di calciomercato, Matteo Moretto.

Calciomercato, nuova squadra per Milinkovic-Savic: la decisione

Saranno settimane intense per conoscere così la sua prossima big: spunta la nuova decisione per il portiere serbo. Scopriamo il dettaglio da non sottovalutare per chiudere subito la nuova trattativa di mercato con la big d’Europa.

Come svelato in esclusiva su X dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Vanja Milinković-Savić è nella lista del Manchester United: “Nelle ultime settimane ci sono stati i primi contatti esplorativi tra le parti“, il suo commento alla trattativa con i Red Devils. Il portiere serbo è pronto a dire addio al Torino dopo l’exploit in maglia granata: è stato decisivo parando anche diversi calci di rigore.

Un momento decisivo per mettere subito la firma ufficiale sul suo prossimo contratto. Anche il Napoli l’ha monitorato a lungo per ii post Alex Meret: il portiere friulano non ha ancora rinnovato ufficialmente con il club di De Laurentiis. Un nuovo punto di svolta per il portiere del Torino che non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità.

Un nuovo annuncio per scegliere subito in ottica futura la sua prossima squadra: il Manchester United ha intenzione di dire addio ad Andrè Onana, criticato aspramente nel corso dei mesi. L’ex portiere dell’Inter è stato accostato a diverse big d’Europa e della Serie A: un intreccio decisivo per cambiare completamente squadra. Ecco la nuova destinazione in Premier League per l’ormai esperto portiere serbo, pararigori incredibile in Serie A. Ormai ci siamo per chiudere subito l’affare.