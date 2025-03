Milinkovic firma con un’altra big: colpo ‘italiano’

L’allenatore italiano lo vuole a tutti i costi. Vanja Milinkovic è pronto a firmare con un’altra big europea: una nuova mossa a sorpresa per il portiere del Torino

Seguito a lungo anche dal Napoli, ora è pronto per una nuova avventura entusiasmante. Vanja Milinkovic-Savic è voglioso di compiere il definitivo salto di qualità: una crescita importante proprio in questa stagione attirando numerose avances di mercato. Colpo tra i pali per un’altra big europea: lo vuole a tutti i costi l’allenatore italiano.

Un momento decisivo per conoscere il futuro dell’esperto portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic. Una crescita esponenziale per il numero uno dei granata, autore di parate prodigiose nel corso della stagione: ha parato anche diversi rigori salvando il risultato in più di un’occasione. Un muro vero e proprio riscuotendo tanto successo non solo in Italia: il portiere della Nazionale serbo non vede l’ora di vivere un’altra esperienza.

Milinkovic-Savic, colpo tra i pali: firma immediata

Una nuova rivoluzione in Serie A con la firma imminente per il portiere del Torino. Conosciamo tutti i dettagli decisivi per l’operazione del futuro: ecco la verità.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il portiere del Torino è pronto a firmare con il Chelsea. Enzo Maresca non è contento della situazione portieri in casa Blues: bastano 20 milioni di euro per strapparlo alla folta concorrenza. Anche Antonio Conte si era mosso nelle ultime settimane, ma il rinnovo di Meret sembra sempre più vicino. Anche il Manchester City targato Pep Guardiola è molto interessato al suo profilo per rivoluzionare ancora la rosa del club inglese.

Saranno settimane importanti prima di prendere la miglior decisione possibile. Il Torino cercherà di trattenerlo in estate, ma questa volta sarà impossibile. Il Chelsea è pronto a scatenarsi ancora sul fronte calciomercato cercando di ingaggiarlo subito. L’allenatore dei Blues, Enzo Maresca, ha fissato così l’obiettivo numero uno per difendere la porta del Chelsea: parlerà ancora italiano in vista della prossima stagione: un’operazione complessiva da 20 milioni di euro per continuare a sognare in grande.

Sarà protagonista in Europa dopo gli anni turbolenti al Torino: Milinkovic-Savic è pronto a firmare con una big europea. Il Napoli ci ha provato a lungo così come il Galatasaray: il suo futuro potrebbe essere in una big di Premier League. Un affare sorprendente con la notizia svelata dall’edizione odierna di Tuttosport.