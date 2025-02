Il Milan si fa male da solo, Milinkovic è un muro: vince il Torino

Sconfitta pesante per i rossoneri sul campo dei granata: decisiva la prestazione super del portiere serbo

Settimana da incubo per il Milan. Dopo l’eliminazione in Champions League subita per mano del Feyenoord, il club rossonero cade a Torino per 2-1.

Protagonisti i due portieri. Uno in positivo, l’altro in negativo. Il Milan infatti si fa gol da solo con Maignan che calcia addosso a Thiaw causando un’autorete incredibile. Milinkovic-Savic invece è una saracinesca quasi insuperabile, indiscutibilmente il migliore in campo. Il match si apre proprio con l’autorete del difensore tedesco, con Maignan che in uscita calcia addosso al compagno. Il pallone rotola in porta per un incredibile vantaggio granata. Il Milan prova a reagire, ma Milinkovic è super su Gimenez. I rossoneri hanno poi una chance dal dischetto. In un contrasto aereo il tocco di mano di Pedersen è palese, ma Pulisic si fa ipnotizzare dal portiere serbo. Per lo statunitense è il primo errore in carriera dal dischetto. Nel finale di tempo Maignan si riscatta parzialmente, con una grande parata su Vlasic.

Nella ripresa il Milan prova a farsi vedere ancora dalle parti del Toro. Da fuori ci provano prima Fofana e poi Joao Felix, ma Milinkovic respinge. Il serbo è poi super su Reijnders con i piedi, mentre Joao Felix colpisce il palo. Alla fine il gol rossonero arriva con Reijnders che da dentro l’area firma il pari. Il Milan però si addormenta ancora. Sanabria batte velocemente un calcio di punizione, imbecca Gineitis che di sinistro supera Maignan. Pavlovic ha poi di testa l’ultima possibilità, ma il pallone finisce sul fondo.

Torino-Milan 2-1: tabellino e classifica

Per le occasioni create una sconfitta probabilmente immeritata per i rossoneri, che non sfruttano i passi falsi di Lazio e Bologna nella rincorsa al quarto posto. Il Torino invece riesce a risalire la classifica in maniera importante, allungando sulle squadre in lotta per la salvezza e portandosi ad una distanza di sicurezza importante.

Torino-Milan 2-1

Marcatori: aut. Thiaw (T) 5′, Reijnders (M) 74′, Gineitis (T) 76′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Lazio* 47, Juventus 46, Fiorentina 42; Milan e Bologna 41; Roma 37; Udinese* 36; Torino* 31; Genoa 30; Como, Cagliari e Lecce* 25; Verona e Parma* 23; Empoli 21; Venezia* 17; Monza 14

*una partita in più