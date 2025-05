Tegola Tudor, ora è UFFICIALE: niente Lazio e rischia ancora

I bianconeri dovranno rinunciare per infortunio a un altro giocatore importante in vista dello scontro diretto dell’Olimpico e delle ultime due di Serie A

La Juventus esce molto poco soddisfatta dalla trasferta di Bologna, dove arriva solamente un punto in uno scontro diretto fondamentale per la Champions. Un risultato tutto sommato giusto, ma che lascia in enorme pericolo il quarto posto dei bianconeri che non possono permettersi di fallire questo traguardo minimo. La squadra di Igor Tudor è a pari punti con Roma e Lazio, anche se in vantaggio sulle altre grazie ai punti negli scontri diretti (ancora parziali) e alla differenza reti.

Ma è ancora tutto appeso a un filo. Sabato sera la sfida all’Olimpico contro la Lazio può essere decisiva in un senso o nell’altro, anche in caso di pareggio visto che Ranieri non sta sbagliando un colpo. E la Juventus deve fare i conti anche con le assenze, molto pesanti tra infortuni e squalifiche. Kenan Yildiz infatti dovrà scontare la seconda delle due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo dopo la follia col Monza. Oltre al turco, saranno ancora out Kelly e Gatti che non dovrebbe recuperare in tempo. Al contrario Vlahovic rientrerà e anche Koopmeiners può tornare nella lista dei convocati contro i biancocelesti. Ma nel frattempo Tudor ha perso un altro giocatore importantissimo come Andrea Cambiaso, che oggi ha svolto gli esami strumentali che ne hanno definito più o meno anche i tempi.

Infortunio Cambiaso, Lazio-Juve ma non solo: i tempi di recupero

Durante il match di ieri a Bologna, dove aveva anche trovato un bellissimo gol dell’ex poi annullato per fuorigioco, Cambiaso è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo. Un nuovo infortunio per l’esterno, che ha vissuto una stagione tormentata e che rischiava di aver già chiuso qui la sua stagione. Gli esami a cui si è sottoposto oggi al J|Medical il giocatore italiano “hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.

La nota ufficiale della Juventus automaticamente lo rende indisponibile per la trasferta capitolina contro la Lazio che può decidere il campionato dei bianconeri. Dopo il match dell’Olimpico però rimarranno altre due battaglie, sulla carta più semplici rispetto a quelle che attendono le dirette concorrenti. La squadra di Tudor infatti ospiterà l’Udinese, che non ha nulla da chiedere al campionato ma che resta squadra molto insidiosa e con valori importanti. Cambiaso tenterà il recupero, ma resta molto probabile un suo forfait anche contro i friulani per rientrare definitivamente nell’ultima di campionato a Venezia.