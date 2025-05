Juve, Roma, Lazio, Bologna: bagarre Champions, cosa succede se arrivano a pari punti

Quattro squadre in un punto e lotta serrata per il quarto posto: cosa dice il regolamento in caso di arrivo appaiato

Quattro squadre in un punto: è bagarre totale per l’ultimo posto per la qualificazione in Champions League. A tre giornate dalla fine tutto può ancora succedere con Juventus, Roma e Lazio appaiate a quota 63 punti e il Bologna che segue con 62 lunghezze.

Decisive saranno le prossime partite, ma intanto con una situazione del genere non si può escludere l’arrivo a pari punti di due o più squadre: cosa succederebbe in questo caso? Al contrario che per la lotta scudetto e salvezza, non è previsto lo spareggio. Il regolamento della Serie A prevede che in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti dopo l’ultima giornata a decidere i piazzamenti siano gli scontri diretti o la classifica avulsa, tenendo in considerazione i punti e quindi la differenza reti nella classifica avulsa.

In caso di ulteriore parità entrerà in scena la differenza reti generale, quindi il maggior numero di reti segnati in totale ed, infine, il sorteggio. Ma qual è al momento la situazione?

Corsa Champions, la situazione negli scontri diretti

Attualmente la squadra messa meglio negli scontri diretti per la corsa Champions è il Bologna: i rossoblù sono in parità con la Juve (2-2 e 1-1) e davanti con Lazio (3-0 e 5-0) e Roma (3-1 e 2-2).

I bianconeri, invece, sono in vantaggio con la Lazio (1-0 all’andata e ritorno in programma la settimana prossima) e in parità con la Roma. I biancocelesti sono sotto anche negli scontri diretti con i cugini giallorossi (1-1 all’andata, 2-0 al ritorno). Per la differenza reti generale, la Juventus è davanti a tutti con un +20 (52 gol fatti), la Roma ha attualmente un +18 (50 gol fatti), quindi il Bologna con un +15 (53 gol fatti) ed, infine, la Lazio con un +13 (58 gol fatti).

Il tutto senza considerare la Fiorentina che con quattro punti di svantaggio matematicamente ha ancora la possibilità di reinserirsi nella lotta. Una bagarre da vivere fino all’ultima giornata con lo scontro diretto tra Juve e Lazio che rappresenterà uno snodo fondamentale.