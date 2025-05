Salta Inter-Barcellona: ha lasciato il ritiro, non ce l’ha fatta

Brutta notizia per i nerazzurri che non potranno contare sul giocatore. Non sarà convocato: l’indizio non lascia alcun dubbio

Ha lasciato il ritiro dell’Inter. Il giocatore non si sente ancora del tutto bene e non prenderà, dunque, parte al match di domani sera contro il Barcellona.

Niente da fare quindi per Benjamin Pavard, che oggi ha provato a lavorare con la squadra, in vista della semifinale di ritorno di domani sera. Il francese, però, avverte ancora dolore alla caviglia e ha dato dunque forfait.

Simone Inzaghi perde, quindi, il suo braccetto di destra titolare. Ma è evidente che già durante l’allenamento di rifinitura le sensazioni non erano positive, tanto che il tecnico dei campioni d’Italia aveva deciso di provare Bisseck al suo posto. Il tedesco, dunque, completerà il reparto difensivo con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Saranno loro tre gli incaricati a dover fermare Yamal, che per lunghi tratti nel match di andata è stato davvero imprendibile. I tre centrali, chiaramente, avranno bisogno anche del supporto dei centrocampisti e del resto della squadra.

Squadra, che a questo punto appare davvero fatta, con ovviamente Sommer tra i pali. Lo svizzero si riprende il posto da titolare dopo aver riposato contro il Verona. Turno di riposo di cui hanno usufruito praticamente tutti coloro che domani scenderanno in campo, dall’inizio, Bisseck a parte.

Inter-Barcellona, riecco tutti i titolari: le decisioni di Simone Inzaghi

Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, così, si rivedranno tutti i giocatori ritenuti titolarissimi. A centrocampo, dunque, ci saranno Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella ed Herinkh Mkhitaryan. Sulle fasce ovviamente Federico Dimarco e Denzel Dumfries. L’olandese proverà, dunque, a fare la differenza, come è successo all’andata.

In avanti non c’è mai stato alcun dubbio sulla presenza di Marcus Thuram. Il francese – come tutti i tifosi nerazzurri – è curioso di capire chi giocherà al suo fianco. L’allenamento di oggi sembra aver spazzato via ogni dubbio, con Simone Inzaghi che ha provato Lautaro Martinez tra i titolari. L’argentino ha smaltito i problemi muscolari che lo avevano costretto a lasciare il campo nel corso della ripresa della sfida d’andata. Il capitano è quindi il favorito a scendere in campo dall’inizio su Taremi.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi