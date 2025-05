L’Inter ritrova Lautaro Martinez, ma c’è uno stop: niente allenamento per il centrocampista

Le ultime in vista della sfida di domani contro i blaugrana. Buone notizie per l’argentino, ma c’è uno stop: ecco di chi si tratta

E’ vigilia di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri domani si giocheranno l’accesso alla finale contro il Barcellona, ripartendo dal pareggio dell’andata.

Anche oggi le attenzioni di tutti sono puntate su Lautaro Martinez, che sta facendo di tutto per esserci. Dal campo di allenamento arrivano così buone notizie, con l’argentino che ha svolto esercizi personalizzati, prima di rientrare in gruppo: scatti, slalom e cambi di direzione per il capitano nerazzurro.

🐂 #Inter – Gli esercizi personalizzati di #LautaroMartinez, prima di rientrare in gruppo: scatti, slalom e cambi di direzione per il capitano nerazzurro #InterBarcelona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/cWPrFjWzRG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2025

C’è anche Pavard, con la squadra. Out, invece, Frattesi, precauzionalmente in palestra a causa di una botta.

🎥 #Inter – Con la squadra non c’è invece #Frattesi: rimasto in palestra a scopo precauzionale a causa di una botta #InterBarcellona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/tsYnRcYu5b — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 5, 2025

Barcellona-Inter, le scelte di Simone Inzaghi: ecco chi gioca contro i blaugrana

Simone Inzaghi è ovviamente chiamato a schierare la migliore formazione possibile per provare ad avere la meglio del Barcellona, così da volare in finale di Champions League.

Come raccontato dall’inviato di Calciomercato.it, Lautaro Martinez è stato provato tra i titolari in coppia con Marcus Thuram. Dietro, spazio a Bisseck e non a Pavard, insieme ad Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, che ovviamente giocheranno davanti a Sommer.

Per quanto riguarda il resto della formazione non ci sono dubbi. A prescindere dal problema accusato, Frattesi non sarà certamente nell’undici titolare, così come Zielinski. A centrocampo, infatti, non si toccano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries, autore di due gol all’andata, e Dimarco sulle corsie esterne. E’ dunque davvero tutto pronto per la partita che metterà difronte l’Inter di Simone Inzaghi al Barcellona. Una partita che vale una stagione.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi