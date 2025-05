Milan, Gimenez non convince: dalla Germania il nuovo Klose

L’impatto di Santiago Gimenez non è stato di quelli auspicati ed in tal senso il Milan sta valutando un altro investimento in attacco. Il nuovo bomber, in maniera inattesa, può arrivare dalla Germania.

Il grande tema che si trascina ormai da tanti, troppi anni in casa rossonera è sicuramente rappresentato dal bomber. Con una breve parentesi rappresentata da Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Pur non essendo quest’ultimo un bomber da venti gol a stagione, almeno non lo era nel periodo milanista, dava una mano enorme a sviluppare gioco e mandava in gol tanti suoi compagni, d’attacco ma anche provenienti dalle retrovie. Non a caso a gennaio è stato fatto un investimento importante per Santiago Gimenez, ma i risultati arrivati fino a questo momento non sono stati in linea con le aspettative.

Da questo punto di vista non è certamente un caso il fatto che da diverse settimane vengano accostati al Milan degli attaccanti che la società starebbe valutando. Tutto ciò in attesa che si risolva la questione che gravita attorno alla scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. In tal senso, a quanto pare il Diavolo avrebbe messo nel mirino un nuovo bomber che arriva direttamente dalla Germania e che può rappresentare un colpo capace di accendere i sogni dei tifosi rossoneri, che non vedono l’ora di tornare grandi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Nuovo bomber per il Milan: nel mirino il centravanti tedesco

Il bomber rappresenta in senso assoluto sempre la scelta da non sbagliare mai per raggiungere traguardi importanti, al pari di quella del portiere. In tal senso, con Gimenez che non ha avuto l’impatto che tutti si auguravano, attenzione alle ultime. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Milan ha messo nel mirino il bomber tedesco Tim Kleindienst, che con la maglia del Borussia Moenchengladbach ha fatto benissimo, segnando tantissimo in un campionato tanto complicato e difficile da affrontare quanto quello tedesco.

Classe 1995, sta segnando con una continuità impressionante ed ha attirato su di sé l’interesse da parte dei rossoneri, che hanno la necessità di puntare su un giocatore capace di assumersi determinate responsabilità in un contesto mai facile da affrontare quanto quello del Milan. In stagione per Kleindienst sono già arrivati 16 gol in 30 partite. Un bottino sicuramente importante per un giocatore che, a trent’anni, vuole regalarsi un grande palcoscenico come può essere quello del Milan.

Dopo esser diventato il bomber della Nazionale tedesca, sarebbe interessante per uno come lui misurarsi con una realtà come quella rossonera per provare a scrivere il suo nome tra i grandi di questo sport. Può essere paragonato, come percorso fatto, un po’ a Miroslav Klose, anche in termini di caratteristiche.