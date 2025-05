Milan: assist di Mosquera, si sblocca il centrale

Novità di calciomercato importante in casa rossonera. Il centrale del Valencia potrebbe dare una mano importante al club meneghino

Il Milan questa sera scenderà in campo contro il Genoa per provare a chiudere al meglio il campionato. L’Europa è ormai praticamente un sogno visto che il settimo posto dista otto punti con ancora quattro giornate da giocare. Serve vincere e poi giocarsi tutto nello scontro diretto contro il Bologna. Di certo la testa dei rossoneri è rivolta alla finale di Coppa Italia. Ma conquistare un risultato positivo sarebbe molto importante anche in ottica prossima stagione.

Intanto, però, la società sta pensando al futuro. Le priorità sono rappresentate da allenatore e direttore sportivo. Una volta scelte entrambi, si inizierà a pensare al calciomercato e ai giocatori da portare in rosa. A breve comunque ci potrebbero essere delle novità molto importanti. Secondo le informazioni di fichajes.net, un club sarebbe pronto a prendere Mosquera e l’arrivo del centrale del Valencia potrebbe consentire al Milan di andare a chiudere un altro rinforzo in quel ruolo.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa in difesa, le ultime

Nonostante un campionato deludente, la linea del Milan non è destinata a cambiare. I rossoneri punteranno ancora una volta su una rosa formata principalmente da giovani più qualche elemento di esperienza. Mosquera è un obiettivo, ma il Valencia non ha intenzione di abbassare le pretese. Il Chelsea è pronto a sborsare 25 milioni per il centrale e a questo punto non è da escludere che il club rossonero possa andare su un profilo differente.

L’arrivo di Mosquera potrebbe portare il Chelsea a cedere Badiashile. Il classe 2001 è un vecchio obiettivo del Milan e rappresenta un profilo davvero interessante per quanto riguarda i rossoneri. Parliamo di centrale che ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione con poco spazio. I Blues sono pronti a lasciarlo partire magari anche in prestito con diritto di riscatto durante il prossimo calciomercato.

Una operazione che il Milan ha già fatto in passato con Tomori e altri giocatori ottenendo dei risultati importanti. Per questo motivo Badiashile potrebbe essere il primo colpo di calciomercato della prossima stagione, ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere l’allenat0re e il direttore sportivo.

Mercato Milan: Badiashile ritorna un obiettivo?

Badiashile è un vecchio obiettivo del Milan e vedremo se ritornerà nella lista della dirigenza meneghina. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni da parte dei rossoneri.

Ma l’arrivo di Mosquera potrebbe portare il Chelsea ad aprire alla cessione di Badiashile nel prossimo calciomercato e il Milan è pronto ad approfittarne.