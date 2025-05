La Juve quasi non ci crede: offrono più del doppio per Vlahovic

Niente da fare per Dusan Vlahovic per la trasferta di Bologna, con il centravanti della Juventus che ha saltato anche la sfida del Dall’Ara domenica sera. Intanto sul mercato impazzano i rumors sul futuro del numero 9

La Juve è uscita dallo scontro diretto contro il Bologna con un pareggio che tiene tutto in gioco per il piazzamento Champions, con la ‘Vecchia Signora’ adesso a pari punti insieme a Roma e Lazio in attesa del decisivo match del prossimo weekend in casa dei biancocelesti.

Tudor senza Vlahovic si è affidato a Kolo Muani in attacco, con il nazionale francese che però ha deluso a Bologna e non stato praticamente mai pericoloso dalle parti di Skorupski. L’assenza del serbo ha pesato nell’undici bianconero, anche perché Tudor si è ritrovato senza alternative in corso d’opera e nel finale è stato costretto a mandare in campo il baby Adzic (fuori ruolo) per rimpiazzare lo spento Kolo Muani.

Vlahovic si era infortunato nel primo tempo della trasferta persa a Parma, saltando anche la gara con il Monza oltre allo scontro Champions di ieri sera contro il Bologna, a causa di un problema muscolare alla coscia. L’ex Fiorentina erano rientrato in gruppo venerdì, senza dare però le necessarie garanzie nell’allenamento di rifinitura pre Bologna. Tudor però conta di recuperarlo per il fondamentale match di sabato in casa della Lazio e con il numero nove che potrebbe anche partite titolare.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Vlahovic: pronta l’offerta da 51 milioni

Intanto sul conto di Vlahovic continuano a rincorrersi i rumors di mercato, con il centravanti che a meno di clamorose sorprese è destinato a divorziare dalla Juventus a fine stagione.

Il rinnovo rimane in alto mare e difficilmente le parti troveranno un punto d’incontro nei prossimi mesi. La dirigenza della Continassa punta a cedere il bomber al miglior offerente, scacciando lo spettro di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno alla scadenza del contratto. Oltre all’interesse del Barcellona, Vlahovic rimane soprattutto nel mirino della Premier League e nello specifico di Arsenal e Aston Villa come scrive il portale ‘Team Talk’.

I ‘Villans’ si sarebbero aggiunti alla corsa per il serbo, mentre i londinesi resterebbero in pole e decisi a spingere sull’acceleratore nel mercato estivo. La Juve accetterebbe offerte dai 25 milioni in su per non registrare una minusvalenze a bilancio, anche se l’Arsenal sarebbe disposto addirittura a offrire 51 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro al cambio) per il cartellino del numero nove secondo la stampa inglese. Quello che è praticamente certo, è il sempre più probabile addio di Vlahovic a fine stagione alla ‘Vecchia Signora’.