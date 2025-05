Inter e Milan, inchiesta Doppia Curva: arrestati altri 7 ultrà

Nuovo filone dell’indagine condotta dai pm Storari e Ombra sul tifo organizzato delle due milanesi. Sul piano sportivo sono già arrivate due squalifiche

Novità sull’inchiesta Doppia Curva che, come noto, ha azzerato i vertici delle tifoserie di Inter e Milan. Come riporta ‘Gazzetta.it’, sono stati tratti in arresto altri 7 ultrà (2 sono già ai domiciliari) nell’ambito di un nuovo filone riguardante però la medesima inchiesta condotta dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Gli ultrà coinvolti fanno sia parte della tifoseria interista che di quella rossonera. Sono accusati di usura, estorsione e false fatturazioni con l’aggravante della finalità mafiosa.

Secondo gli inquirenti hanno avvantaggiato il clan Bellocco, con Antonio Bellocco esponente di spicco al Nord nonché della Curva Nord nerazzurra fino alla sua uccisione da parte dall’ultrà interista Andrea Beretta, attualmente collaboratore di giustizia.

Come evidenzia la stessa fonte, “(…) le vicende estorsive contestate riguardano diversi ambiti, in particolare versamenti di denaro pretesi in modo illecito dal gestore dei parcheggi dello stadio Meazza“. Il tutto con “l’obiettivo di garantirsi una sorta di ‘tranquillità ambientale’.

Al recupero di somme di denaro connesse a prestiti di natura usuraia, ovvero finanziamenti per attività economiche e, infine, al tentativo di estromettere Beretta dalla gestione della sua società di merchandising”.

Doppia Curva, sanzioni lievi a livello sportivo: Inzaghi e Calhanoglu hanno già scontato la squalifica col Verona

In attesa di capire come finirà l’inchiesta dal punto di vista penale, sotto l’aspetto sportivo il tutto si è già quasi chiuso con delle lievi sanzioni: Inzaghi e Calhanoglu sono stati squalificati per una giornata, già scontata sabato scorso col Verona. Il tecnico e il centrocampista hanno patteggiato.

Il club e il vicepresidente Javier Zanetti sono stati invece multati, mentre nessuna irregolarità è stata riscontrata sulla posizione di Marotta. Il presidente dell’Inter non era sul registro degli indagati e, prima di incontrare i tifosi, ha avvisato con una pec sia la Digos che la Procura federale.

Sono poi stati dati 30 giorni di inibizione e 14500 euro di multa a Claudio Sala (Responsabile della sicurezza della prima squadra dell’Inter) e a Massimiliano Silva (Supporter Liason Office nerazzurro).

Sponda rossonera, al Milan è stata comminata una multa di 30 mila euro, mentre a Fabio Pansa (lo SLO) 30 giorni di inibizione e 13mila euro di ammenda. Per quanto riguarda Calabria, domani l’ex calciatore del ‘Diavolo’ dovrebbe essere ascoltato dal procuratore federale Chiné. Il terzino ora al Bologna potrebbe alla fine patteggiare come fatto da Inzaghi e Calhanoglu.