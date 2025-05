Calciomercato, futuro deciso per Conte: l’annuncio da Milano

Una nuova svolta per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Ecco il nuovo annuncio da Milano con tutte le novità in vista della prossima stagione

Saranno settimane intense per conoscere il futuro del Napoli targato Conte. L’allenatore azzurro è proiettato alle ultime tre sfide di campionato per conquistare lo Scudetto. Ad inizio anno sembrava incredibile, ma col passare dei mesi il suo lavoro è diventato sempre più concreto. Spunta la nuova decisione da Milano per conoscere il suo futuro.

Il futuro di Antonio Conte è sempre molto in bilico, ma ora è arrivato un altro passo in avanti per conoscere tutta la situazione nei minimi dettagli. Il Napoli è al lavoro per coronare il sogno chiamato Scudetto, ma in tempi brevi dovrà arrivare la risposta definitiva. Spunta un nuovo affare per ambire a grandi palcoscenici: ecco la novità proveniente da Milano per conoscere il suo futuro. Un intreccio decisivo per guardarsi già intorno dopo i forti interessamenti di Milan e Juventus: ecco cosa c’è di nuovo.

Calciomercato, svolta Conte: la decisione con De Laurentiis

Una nuova decisione per lanciare subito un messaggio al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Pochi minuti fa è arrivata la conferma: una nuova svolta in ottica futura per conoscere subito quello che farà.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte dovrà incontrare a cena il presidente De Laurentiis. Un nuovo annuncio da Milano per avere garanzie in modo da proseguire insieme la loro storia d’amore. Un momento decisivo per continuare l’avventura, ma al momento l’allenatore azzurro è pronto a discutere prima con il numero uno del club partenopeo.

Dal decimo posto ad essere capolisti al termine della stagione in pochi mesi: lo spogliatoio azzurro ha assorbito subito le sue indicazioni in campo e fuori. Saranno settimane decisive per conoscere così il suo futuro: tutto può cambiare in tempi brevi. Una mossa a sorpresa per costruire qualcosa di duraturo nel corso degli anni: una nuova voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici.

Novità importanti arriveranno a breve con i tifosi azzurri che sono davvero in fermento per vivere le ultime tre settimane da protagonisti. Servono 7 punti per conquistare lo Scudetto: l’Inter non intende mollare, ma sarà impegnata anche nella semifinale di ritorno di Champions League. Conte vuole subito mirare in alto dopo una stagione incredibile alla guida degli azzurri: nessuno si aspettava di trovarsi al primo posto a tre partite dalla fine della Serie A.